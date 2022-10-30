【高官確診】陳茂波首度外訪即確診　網誌稱病徵逐減退爭取盡早回港出席峰會

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財政司司長陳茂波外訪沙特阿拉伯期間確診新冠肺炎。陳茂波今日（30日）表示，病徵已逐步減退，身體狀況良好，強調會爭取盡早返港，若未能趕及亦會以視像形式參與。

陳茂波發表網誌指，今次為疫情爆發後首度外訪，認為收穫甚豐，在數日行程中向當地政商領袖，積極說好香港故事，包括推廣大灣區的機遇，成功令他們感到興趣。他亦不點名批評部份外國政客，指他們基於狹隘的政治利益，企圖以泛政治化手段，抹黑正常的金融業界交流︰「此等狹隘視野與消極的做法，不但損人不利己，最終只會拖累環球金融的發展。」

陳茂波表示，上周與同事出訪巴林及沙特阿拉伯，參加於利雅德舉行的「未來投資倡議大會」，為擔任財政司司長以來首次到訪中東海灣地區，亦是疫情爆發近3年來首度外訪。他認為，此行收穫甚豐，曾與當地政府官員、主權基金、企業代表會面，亦向當地政商領袖，介紹本港獨特優勢，及推廣香港作為資金與機遇匯聚的獨特平台，積極說好香港故事。

他又稱，「可惜的是，在出訪中東行程末段，我的新冠病毒快速測試結果呈陽性，須在利雅德稍作停留，感謝各方友好的關心問候。」他續指病徵已逐步減退，身體狀況良好，會爭取盡早符合健康規定回港，親身出席峰會與金融領袖會面。他強調若未能趕及，亦將以視像形式參與。

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責任編輯：余思嵐