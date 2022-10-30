【梨泰院人踩人】首爾萬聖節人踩人慘劇　倖存者崩潰：像幾百斤石頭壓著自己

▲ 首爾萬聖節人踩人慘劇，倖存者感崩潰。

南韓首爾梨泰院昨晚（29日）舉辦萬聖節活動發生人踩人意外事故，據韓聯社報道，截至30日上午9時，消防部門統計事故已造成151人死亡、82人受傷，傷亡者合計233人，是繼2014年世越號沉船事故後，喪生人數最多的一宗事故。有倖存中國女生事後在網上憶述逃生經過，直指當時「感覺幾百斤石頭壓著自己」，情緒崩潰，全靠意志才堅持下來。

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該名倖存中國女生在社交平台小紅書接連發文，憶述事發時情形，並猶有餘悸稱「當時狀況多慘烈你們可能想像不到，感覺幾百斤石頭壓著自己」。她又指，當時後面的人一直往前擠，前面倒下的人都救不活了。

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而事主本身個子高，所以還能伸著脖子呼吸，右邊個子矮的女生直接嚥氣了，就死在事主旁邊，而事主只能眼睜睜的看著，脖子動不了。右後方的外國男生則是直接吐在事主身上：

前面的女生一直哭…哭到嚥氣…就在我臉的前面…都死了…

事主直指自己很難受，到現在還渾身發抖，一想到就噁心難受、呼吸有點困難。她又表示，事發後都不敢聯繫爸媽，而朋友還在急症室，令她後悔為甚麼自己偏要去湊熱鬧。事主感嘆「發現原來死亡是一件這麼簡單的事」又表示自己全靠意志堅持：「真的再晚幾分鐘，我也可能沒有了」。

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事主事後再更新情形，表示自己已安全回家，又指朋友也沒有大礙，而事主的腿上和胳膊上都有留下被擠壓的瘀青，依然很痛。最後她表示：

我很慶幸我還活著…可我旁邊的女生…再也感覺不到疼痛了…

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責任編輯：羅嘉欣