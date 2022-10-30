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【南韓人踩人】當地企業叫停萬聖節活動　韓國球星孫興慜及演員山姆貼黑白照悼梨泰院慘劇

社會 12:51 2022/10/30

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(twiiter圖片)

南韓在新冠疫情解封後首個萬聖節週末夜發生慘劇。周六（29日）晚上10點15分左右，南韓首爾龍山區梨泰院萬聖派對人踩人慘劇，當局今日（30日）指，意外導致至少151死82傷，警方估計梨泰院聚集了10萬人以上。詳情即看【下一頁】南韓最大娛樂公司SM ENTERTAINMENT原定於周日（30日）晚舉行萬聖節變裝派對，但人踩人事故發生後，急急將相關貼文等撤下，宣布取消活動和直播。南韓多間大型電視台也決定停播周日所有綜藝節目，全面改播新聞特報。

另外，韓國球星孫興慜同晚雖然助熱刺在英超獲勝，但在社交平台發出踢球的黑白照，指「發生了一件很突然的事故，希望不會再有更多傷亡者，在此向受害者表達哀悼之意。」演員山姆發出以梨泰院人群作為背景的黑白圖，寫有「Pray for itaewon」哀悼事件。

 

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責任編輯：余思嵐
 

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