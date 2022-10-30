【梨泰院人踩人】梨泰院失聯人數達2249人　韓媒：家屬接殯儀館電話當場痛哭

▲ 梨泰院人踩人意外事故，失蹤人數達2249人。（MBC畫面）

南韓首爾梨泰院昨晚（29日）舉辦萬聖節活動，並發生人踩人意外事故。據韓聯社報道，事故已造成151人死亡，82人受傷，傷亡合計233人。死者中97人為女性，54人為男性。踐踏事故發生在路寬4米的小巷裏，身材相對矮小的女性受害更重。

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綜合韓媒報道，首爾當局指出，設於龍山區漢南洞居民中心的失蹤者登記處截至當地30日上午11時，已接獲多達2249宗失蹤案件通報。有民眾打熱線通報親友失蹤，每小時湧入超過500通電話。而據JTBC報道，現場有民眾苦尋親友，接獲殯儀館電話，當場痛哭失聲。

另據MBC新聞報道，在現場指揮的龍山消防署長崔成範，30日凌晨於記者會上負責匯報最新情況。有網民認為他雖然聲音聽來沉著，但留意到他拿咪的左手顫抖不絕，網民於是推測可見現場慘況。

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責任編輯：羅嘉欣