【梨泰院人踩人】拆解夜蒲消遣天堂死亡陷阱　周星馳向死難者致哀

南韓首爾龍山區梨泰院在昨晚（10月29日）晚上10時多發生大規模踩踏事故，據韓聯社報道，事故已造成最少151人遇難，當中包括19名外國人，遇難者中包括4名中國公民。

此次踩踏事故的發生地點位於梨泰院漢密爾頓酒店旁的一條下坡窄巷，當時有大量群眾聚集在窄巷中，由於有人摔倒，周邊人群由此一個接一個像骨牌般跌倒，層層堆疊擠壓。據南韓媒體報道，大部分罹難者皆為29歲以下的年輕人，其中又以女性居多。

日本共同社引述南韓媒體報道指，這起事故是因傳出有「名人」到訪當地酒吧，民眾聞訊後瘋狂湧入，引發悲劇，但此事未經當地官方證實。

▲ 韓劇《梨泰院Class》

《梨泰院Class》取景地

其實梨泰院近年成為當地年輕人熱點消遣場地，區內有以國際化的餐飲店及著名夜店，不少韓劇也曾在此地取景，比如朴敘俊於2020年主演的韓劇《梨泰院Class》就講述他在在梨泰院開小酒館報仇故事。

朴敘俊在該劇的第2集，就有在梨泰院舉行萬聖節派對情節，劇中朴敘俊就是在此派對與權娜拉飾演的初戀情人重逢，劇集播出後，吸引不少粉絲朝聖。

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窄巷多斜坡多

不過該處多窄巷、斜坡，而事發地點正為路斜窄巷，從地鐵站湧出的人潮與欲從商店家離去的人群在此交會，從Google地圖可見，該處窄巷就在地鐵站1號出口旁邊，沿斜坡向上有大批商店，因此該段路易令人潮湧至，同時亦易發生意外，也令有事故發生時，要展開救援便十分困難。

慘劇後，總統尹錫悅發後連發兩道緊急命令，要求傾注所有資源搶救意外傷者，亦要確保之後舉行嘅萬聖節活動參與者嘅安全，今晨亦宣布全國哀悼至事故解決。

而原定今日傍晚舉行當地娛樂圈大事「SM Town Wonderland」化妝舞會，宣布取消以悼念死難者。

此外，釜山舉行的4萬人演唱會《2022 BOF K-POP Concert》同樣取消，當地三大電視台KBS、MBC和SBS的多個綜藝節目亦停播。

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藝人紛紛致哀

南韓藝人金憓秀今早在個人IG貼出多條與意外有關的新聞標題，並貼上失蹤者申報的電話號碼。其他藝人亦在IG發文悼念，包括f(x) Luna、洪天賜、Sam Hammington、神話李玟雨、金奎吏和安善英等。

球星孫興慜更寫道：「聽到了突如其來的事故消息， 希望不要再出現令人惋惜的受害者，向事故受害者表示深切哀悼。」

星爺周星馳在今午就於個IG story上載雙手合十的emoji，以哀悼今次意外死難者，亦是首位為此慘劇致哀的香港藝人。

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