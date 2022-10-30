【兒童中風】打邊爐拿不穩筷子腳軟無力　6歲男童突然中風驚揭患「煙霧病」

▲ 內地一名6歲男童打邊爐時，突然拿不穩筷子、腳軟無力出現中風徵狀。

很多人都愛打邊爐，尤其近期天氣轉涼是打邊爐的好時機！可是打邊爐湯底既高脂肪又含鈉過高，不是健康飲食好選擇，容易形成高血壓並誘發健康毛病。內地一名6歲男童近日在打邊爐時，突然拿不穩筷子及腳軟無力，出現中風徵狀，醫生揭發他患罕見的腦血管疾病「煙霧病」。

6歲童打邊爐出現中風徵兆

綜合內媒報道，內地一名6歲男童喜歡吃火鍋，近日在一次打邊爐時，右腿突然無力發軟，一開始家人不以為然，認為休息一會就沒事，怎料後來男童連拿筷子都有問題，拿不穩，於是母親帶男孩到醫院進行檢查，醫生診斷男童患有罕見的腦血管疾病「煙霧病」，男童經過兒科醫院神經外科的手術治療沒大礙。

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15歲以下兒童患「煙霧病」

據美國國家衛生院資料，「煙霧病」又可稱「毛毛樣腦血管病」（moyamoya disease），是一種慢性腦血管病，在動脈血管造影檢查時因發病部位的影像圖似一團煙霧而得名。煙霧病通常發生在15歲以下的兒童，30到40歲的成年人之間也有發病的可能。兒童患者的首發症狀通常是中風或暫時性腦缺血，有時會伴隨肌肉無力或身體一側癱瘓，如事件中的男童拿不穩筷子、腳軟無力就是類似徵狀。

打邊爐易令血壓急升

為何男童在打邊爐時才病發？或因血壓急升有關。台灣中英醫院醫務執行長陳柏臣曾提及，一般火鍋含大量的鈉，一不小心容易攝取過多，反而加速血鈣代謝，使血管收縮增強形成高血壓，嚴重會引發心肌梗塞、中風。

陳柏臣解釋，鈉主要作用是調節體內的水分平衡，鈉攝取過多時，就會想要排尿，因血鈣也是從泌尿系統排出，所以一但鈉攝取過多排尿時，血鈣就會伴隨著尿液一起排出體外。血鈣可以調節體內血管肌肉細胞活動，一旦攝取不足或流失過多，就會引起血管的平滑肌收縮增強，血管直徑縮小，加大血管阻力，血液為了要通過，就需要加大壓力，使血壓升高，長期下來就形成高血壓，增加心肌梗塞、心臟衰竭、中風、腎臟病風險。

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責任編輯︰王明芳