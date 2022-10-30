【移居英國】陳兆焯英國成立正生會助移民家庭　獨子當地做醫生一家團聚

▲ 正生書院校長英國成立正生會助港人移民家庭。

正生書院校長陳兆焯在香港成立正生書院幫助一班邊緣少年，助不少年輕人更生重投社會。近年不少香港人移民英國，陳兆焯有見及此，在今年2月英國成立基督教正生會(英國)，用過去的教育經驗，幫助當地的香港移民。

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陳兆焯在網上發文指，基督教正生會(英國)在今年二月成立了，他在太太在上帝的引領下開展人生下半場的事工，過去一兩年受疫情下的隔離措施限制，兼顧正生書院和英國正生會的事務，但仍樂多苦少。

陳兆焯的太太退休前任職小學校長，兩人把時間和心機投放在教育事業上20多年，兩人育有一名兒子，而兒子很早就已經出國留學，畢業後在在英國成為醫生，不過陳兆焯和太太就留港生活，一家人長年分隔兩地，聚少離多。

而陳兆焯太太退休後身體出現了一些小毛病，一家人商量後，希望多點時間相處，所以移居當地一家團聚，而香港的正生書院就交給老師和同工，陳兆焯表示已有不少老師和同工能獨當一面，處理大部分學校的工作，令我能為家庭作出更多承擔。

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而在英國的一年，陳兆焯和太太走遍英國東南西北，行車超過32000公里，到處了解香港移民家庭、英國年輕人以及弱勢社群的需要。面對吸毒、酗酒、上網和賭博成癮、暴力、社會服務資源不足等問題，我倆都在想過去在港的教育經驗能否應用得上，兩地又是否有互相借鏡和合作的地方？這就是正生會(英國)成立的初心，也是上帝新派給我的功課。

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責任編輯:王明芳