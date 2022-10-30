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【房屋政策】房屋局長何永賢：有5、6塊地可建簡約公屋　混合傳統及簡約公屋輪候時間屬透明化

社會 14:42 2022/10/30

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（資料圖片）

《施政報告》提出興建3萬個「簡約公屋」。房屋局局長何永賢今日（30日）表示，現時公屋需求量為30.1萬個單位，10年時間足夠尋找土地，惟首5年土地供應仍緊缺，因此需要推出簡約公屋，根據本港未來人口分布、新增輪候人數等，首5年的輪候時間仍維持在5年多。

何永賢接受電視一個節目訪問時指，現時看到實際都是五、六塊土地，可能有同事仍與發展局討論有沒其他土地是合適，目標是分布可以廣泛一點，土地來源少不免都是新界，但希望找到市區或盡量靠近一些公共交通設施，有觀察港島區，希望每個地區都有供應，每塊地都希望找到較大的地，不能太零碎，若每塊地只能提供數百個單位，在管理上、效益上較不理想。

被問到輪候時間是否混淆視聽。她則稱其實是相反，是將事情更透明化，將來公布會把綜合輪候時間以及傳統輪候公屋的時間一起公布，這個綜合輪候時間就是把傳統公屋加上「簡約公屋」供應可以出現甚麼效果讓大家知道，初時兩者輪候時間會一樣，因為「簡約公屋」要到2024至2025才會出現，屆時會看到變化。

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記者：余思嵐

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