【創新科研】中大舉行第二屆創新日　設多個攤位展示產學研成果

▲ 香港中文大學早前舉行第二屆中大創新日暨電梯募投大賽。（中大提供）

香港中文大學於10月28日舉行第二屆中大創新日暨電梯募投大賽，今年設創新展覽區設24個攤位，展示6間中大InnoHK研究中心及中大大學科技初創企業資助計劃（TSSSU）下17間公司等的產學研成果。校方又舉行主題講座。

24個攤位展示中大產學研成果，包括用於開發防曬產品的新型物理紫外線阻隔物料、結合AI技術的智能嬰兒呼吸監測系統及防跌檢測系統、用於評估運動受修康復進度的可穿戴式感應器，以及有關抗細菌藥物、RNA創新療法、醫療機械人、氣體傳感分析、電池儲能及微生物等研究項目。

為應對疫情所帶來的挑戰，及配合政府提出的《香港氣候行動藍圖2050》，中大亦以疫苗學、微電子學及碳中和為題，舉辦9場主題演講及1場專題討論，由來自各領域的中大學者主講。

中大常務副校長陳金樑於開幕典禮上致辭說，最新一份《施政報告》中提及，未來將落實多項支援香港高等教育和創科行業發展的新政策，包括吸引頂尖創科人才來港，以及增撥資金，支持有潛質成為初創企業的大學研發團隊將科研成果商業化，有信心中大的創科實力將持續提升，為打造香港成為國際創科中心提供有力支持。

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責任編輯：黃悅晴