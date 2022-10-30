  • 28°C
香港時間 : 20221030日 (週日) 16:10
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 梨泰院人踩人 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【創新科研】中大舉行第二屆創新日　設多個攤位展示產學研成果

社會 14:35 2022/10/30

分享：

分享：

熱門 梨泰院人踩人 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

香港中文大學早前舉行第二屆中大創新日暨電梯募投大賽。（中大提供）

香港中文大學於10月28日舉行第二屆中大創新日暨電梯募投大賽，今年設創新展覽區設24個攤位，展示6間中大InnoHK研究中心及中大大學科技初創企業資助計劃（TSSSU）下17間公司等的產學研成果。校方又舉行主題講座。

24個攤位展示中大產學研成果，包括用於開發防曬產品的新型物理紫外線阻隔物料、結合AI技術的智能嬰兒呼吸監測系統及防跌檢測系統、用於評估運動受修康復進度的可穿戴式感應器，以及有關抗細菌藥物、RNA創新療法、醫療機械人、氣體傳感分析、電池儲能及微生物等研究項目。

為應對疫情所帶來的挑戰，及配合政府提出的《香港氣候行動藍圖2050》，中大亦以疫苗學、微電子學及碳中和為題，舉辦9場主題演講及1場專題討論，由來自各領域的中大學者主講。

中大常務副校長陳金樑於開幕典禮上致辭說，最新一份《施政報告》中提及，未來將落實多項支援香港高等教育和創科行業發展的新政策，包括吸引頂尖創科人才來港，以及增撥資金，支持有潛質成為初創企業的大學研發團隊將科研成果商業化，有信心中大的創科實力將持續提升，為打造香港成為國際創科中心提供有力支持。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴

相關文章

【游泳世界盃．多倫多站】何詩蓓200自由泳奪金牌　本港時間今晚將出戰100米自賽事
今日 10:27
【游泳世界盃．多倫多站】何詩蓓200自由泳奪金牌　本港時間今晚將出戰100米自賽事
【傷上加傷】旺角17歲少女酒精洗傷口　男友點煙引燃酒精再燒傷腳送院
今日 10:41
【傷上加傷】旺角17歲少女酒精洗傷口　男友點煙引燃酒精再燒傷腳送院
【打風預測】天文台：今晚至明早會發出一號風球　「尼格」周二成颱風闖400公里
今日 13:00
【打風預測】天文台：今晚至明早會發出一號風球　「尼格」周二成颱風闖400公里

你可能感興趣

【游泳世界盃．多倫多站】何詩蓓200自由泳奪金牌　本港時間今晚將出戰100米自賽事
今日 10:27
【游泳世界盃．多倫多站】何詩蓓200自由泳奪金牌　本港時間今晚將出戰100米自賽事
【傷上加傷】旺角17歲少女酒精洗傷口　男友點煙引燃酒精再燒傷腳送院
今日 10:41
【傷上加傷】旺角17歲少女酒精洗傷口　男友點煙引燃酒精再燒傷腳送院
【打風預測】天文台：今晚至明早會發出一號風球　「尼格」周二成颱風闖400公里
今日 13:00
【打風預測】天文台：今晚至明早會發出一號風球　「尼格」周二成颱風闖400公里
科技產品 大學 展覽 香港中文大學 科研

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【鬼才爸爸】一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
12:05 2022/10/28
【鬼才爸爸】一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
14:03 2022/10/26
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾
11:47 2022/10/29
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾