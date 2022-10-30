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【新冠疫苗】油尖旺區疫苗接種日今舉行　楊何蓓茵再籲長者及幼童盡早打針

社會 14:44 2022/10/30

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公務員事務局局長楊何蓓茵出席「油尖旺區新冠疫苗接種日」。（政府新聞處）

「油尖旺區新冠疫苗接種日」今日（30日）舉行，公務員事務局局長楊何蓓茵出席活動時，再呼籲市民推動親友接種疫苗，特別是未接種疫苗的長者及兒童。她亦說，希望地區民政處、校長會和不同地區團體，可以再接再厲推動新冠疫苗接種。

「油尖旺區新冠疫苗接種日」由油尖旺民政事務處、油尖旺健康城市執行委員會、油尖旺區校長會和醫護誠信同行合辦。楊何蓓茵說，目前70歲或以上長者的第3針接種率已上升至略高於7成；至於三歲以下的幼兒，第一針的接種率只有18%。她期望更多家長積極為子女安排打針：

我們需要更多『老友記』和家長支持，才能為本港築起穩健的保護屏障。若疫情反彈時才急忙接種，計及接種疫苗後約需兩星期讓身體產生抗體，屆時未必有足夠時間讓疫苗發揮功效。

她又強調，不可低估新冠病毒帶來的傷害，指出由自第五波疫情至今，已有9名11歲以下確診新冠病毒的兒童離世，長者感染後也有較大機會有較嚴重的病情，康復後也可能有後遺症。

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責任編輯：黃悅晴

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