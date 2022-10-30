【美味回憶】癌末媽媽堅持煮最後一餐飯　孝順仔見慈母虛弱背影爆喊

▲ 內地一名癌末媽媽堅持為兒子煮最後一餐飯，留下媽媽的味道。

珍惜眼前人！內地近日有一段短片令人感動「有洋蔥」，引證了媽媽的偉大，對子女的愛！拍片者拍攝患癌媽媽去世前為他煮最後一餐飯的情景，因化療而掉髮變光頭的媽媽在廚房忙碌著，虛弱憔悴的背影，兒子看在眼裡即時流淚。

最新影片：

癌母為兒煮最後一餐飯

綜合內地傳媒報道，居於大連的鄧先生分享短短數秒的影片引起回響，影片中的婦人是鄧生的媽媽。從影片所見，由於化療，媽媽甩掉髮變成光頭，身穿家居睡衣服的她在廚房忙碌，從背影所見感受到其憔悴。兒子日前分享影片是想念在10月中旬病逝的媽媽，影片附有感言，要自己堅強起來，不想亡母牽掛：

媽，您走好，沒什麼再能打倒我了。

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堅強獨立不言苦

有關影片感動很多網民，當地記者聯絡鄧先生，孝順仔鄧先生受訪大讚媽媽是一位特別堅強、獨立的人，在今年2月確診了患癌，一直沒有告訴親戚，怕大家擔心，只讓兒子陪伴她在瀋陽看病。

拍片之時，媽媽已經做了三次化療，身體狀況很差。兒子指出無論化療多麼痛苦，媽媽始終都沒有說過一句話，而且每次在兒子面前還表現得特別堅強。

拍攝影片的地點是瀋陽的出租屋內，媽媽正在煮最後一餐飯，當時估計媽媽已知自己時日無多，突然問兒子想食甚麼，叫兒子陪她去街市買餸，買了海帶、薯仔和肉，當天回來租屋就在廚房煮飯。

味道和以往一樣

鄧先生回想當時媽媽的身體狀態已經很差，煮完飯休息了很久，不怕辛苦去煮飯，似是希望為兒子留下媽媽的味道、美味的回憶。

她在廚房做飯，我在客廳待著，我當時看著她的背影直接就控制不住哭了出來，那個時候她已經很虛弱了，做完飯特別喘，休息了好久。味道和以往是一樣的，我全吃完了。

網民大讚母愛偉大

有關影片在網上廣傳，感動很多網民，大讚母愛的偉大，指出媽媽的味道會記住一輩子，亦開始想念自己的媽媽，希望大家珍惜眼前人，多多孝順爸爸媽媽，留言包括：「願全天下的母親都平安健康」、「願天堂的母親，沒有疾病，幸福安康，想您了媽媽」、「生離死別沒人能左右，那一刻顯得多麼無力」等。

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責任編輯︰王明芳