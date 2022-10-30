【萬聖節慘劇】人踩人為何會死？　香港醫護學會警告「切記不要停下來，也不要硬擠」

▲ (Jake Broe @broe_jake twitter)

南韓在新冠疫情解封後首個萬聖節週末夜發生慘劇。香港醫護學會執委潘偉剛提醒市民，當你不幸陷入人潮或已經被人流裹挾而無法自控時，切記不要停下來，也不要硬擠，一定要先站穩，盡最大可能保持站立的姿勢，身體不要傾斜或失去重心；在人群中，可用雙手握拳架在胸前，就像拳擊手的防守姿勢，盡量保持站立時胸腔亦也不要被擠扁，這樣也可以保留一定的空間，確保呼吸暢順。

周六(29日)晚上10點15分左右，南韓首爾龍山區梨泰院萬聖派對人踩人慘劇，當局今日（30日）指，意外導致至少151死82傷，警方估計梨泰院聚集了10萬人以上。詳情即看【下一頁】

香港醫護學會執委潘偉剛曾就人踩人事故撰文，表示萬一真的跌倒在地，要側身蜷曲，雙膝並攏貼於胸前，十指交叉雙手扣頸，雙臂護頭，切忌仰躺或俯卧在地上。如果沒有人踏在你的身體上面，這方法才會可行。但如果在極端的踩踏事故中，你仍然可能會受傷，原因是可能上面已有許多層的人群壓著你了。

文章指出，踩踏是主要引起擠壓症候群 (Crush Syndrome) 的原因，人群互相過度擠壓，導致肌肉壞死，並釋放出肌紅蛋白等。即使傷者被救出，依然可能因急性腎功能衰竭 (Acute Renal Failure) 而死亡。大多死者因擠壓性窒息(Asphyxia) 而引致死亡，即胸腔被擠壓得沒有擴張空間，最後窒息至死，或者是胸膛肋骨骨骼被壓斷而直接外傷引致死亡。

當你不幸陷入人潮或已經被人流裹挾而無法自控時，切記不要停下來，也不要硬擠，一定要先站穩，盡最大可能保持站立的姿勢，身體不要傾斜或失去重心；並注意腳下的情况，避免被絆倒，也不要彎腰執拾物品，更不要俯臥和仰臥。其次，可用雙手握拳架在胸前，就像拳擊手的防守姿勢，盡量保持站立時胸腔亦也不要被擠扁，這樣也可以保留一定的空間，確保呼吸暢順。

此外，也應盡快抓住如扶手等堅固的東西，或靠到牆邊，待人群過去後再離開現場。若未能如願，則應順著人潮而同步前進，一邊向前進方向側身移動，直至移出人群。如果是這樣跟著前進方向移動，那意味著意外應該不會發生，亦即不需要太擔心了。

他又提醒最重要的是不要湊熱鬧，重要的是不要在人流密集的公共場所內追逐、打鬧，上下樓梯時亦要注意安全。只有加強避災、防災的意識，才是減少意外發生的最有效方法。

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責任編輯：余思嵐