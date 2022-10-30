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【人流管制隱憂】議員指曾處理本港人潮逆流感渺小及無力感　促善用科技監察人流

社會 15:59 2022/10/30

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(湯致遠攝)

南韓在新冠疫情解封後首個萬聖節週末夜發生慘劇。詳情即看【下一頁】

立法會新界北直選議員張欣宇今日（30日）表示，人流管制的經驗都是從血和淚中總結出來的，所幸過去數十年，香港經歷了蘭桂坊慘劇後，在這方面的投入和重視大幅提升，逐漸形成了一套跨部門協作的人流管制體系，並常常為世界各地所借鑒。

張欣宇曾加入港鐵工作，在社交平台發文指，人流管制是他過去負責的工作中最重要的一部分，尤其在油尖旺地區工作的那幾年，每逢維港煙花和新年倒數，尖沙咀亦會聚集數十萬民眾，讓所有前線部門都如臨大敵，曾經試過和一隊同事，因突發情況不得不逆人流方向而行趕赴處理，處於人潮逆流之中的那種渺小感和無力感，記憶深刻和充滿敬畏，因此也深知一旦數以萬計的人潮失控，所能帶來的災難性後果。

雖然本港逐漸形成了一套跨部門協作的人流管制體系，但一個隱憂在於本港這方面的管理主要仍是以經驗為主導的積累，代代相傳，但較少利用數據和科技，結合理論做進一步分析和總結規律。簡單來說，難免出現知其然，不知其所以然的情況。隨著人才換代以及社會行為的轉變，本港在人潮管制方面，是否能夠應變未來出現的新情況，需要不同的機構和部門深入思考和提早綢繆。

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責任編輯：余思嵐

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