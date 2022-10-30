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【開心速遞】「三姨」蘇韻姿禾稈冚珍珠　滕麗名呂慧儀為熊家「出品優良」驕傲【多圖】

娛樂 16:07 2022/10/30

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TVB處境劇《愛·回家開心速遞》在昨晚（10月29日）播出的1760集講三姨熊心如（蘇韻姿飾）為天才補集社拍廣告，結果大家從宣傳海報發現心如一直隱藏豐滿上圍，更被補習社學生戲稱為「Miss.Big」。

可是心如驕人身材被留意，不但沒有因此感自豪，反而覺得非常尷尬，因努力減肥瘦身希望可以因此縮胸，並穿鬆身衫以遮掩豐滿的上圍。

但兩個家姐熊尚善（滕麗名飾）、熊若水（呂慧儀飾）卻認為這是天賦本錢，不用為此感尷尬，更稱熊家三姊妹都擁有好身材。後來心如才漸漸不鑽牛角尖，知道身體自主，不用為天賦而感尷尬。

此劇情也由此令不少網民留意到，現實中蘇韻姿、呂慧儀、滕麗名的確擁有好身段。

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蘇韻姿

現年29歲的蘇韻姿參加《2016年度香港小姐競選》並奪得殿軍而入行。其實她在參加香港小姐時，泳衣環節要以三點式上陣，盡騷好身段，早為不少宅男注意。

不過蘇韻姿入行以來，平時沒刻意露肉性感搏曝光，只偶爾在個人社交平台上載泳照，並主要展露健康一面。而且從相中所見，其肌肉具線條並微有腹肌，顯然平時有做運動的習慣。

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呂慧儀

現時40歲的呂慧儀參加《2006年度香港小姐競選》奪季軍後入行。擁有一雙修長美腿的她被戲稱「長腿蟹」，而她在入行初期亦不時被派演要性感演出的角色。

在《2010香港先生選舉》，任司儀的呂慧儀更以一襲紅色「中門大開」長裙亮相，成為全晚焦點。

可是近幾年呂慧儀已把好身材收起，沒有再派福利。

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滕麗名

現時46歲的滕麗名保養非常好，堪稱美魔女。

她在1995年參加新秀歌唱大賽入行，最初主力唱兒歌，比如《魔法咕嚕咕嚕》、《齊來動腦筋》、《女巫學飛天》等，在1996年轉當演員。

滕麗名在劇集內，有時也被安排要穿泳裝上場等演出，不過平時並非行性感路線。但因為她曾當豐胸產品代言人，所以要一展驕人身段。 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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