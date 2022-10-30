【最新疫情】今日新增5,210宗確診　多12名染疫患者死亡

▲ 本港疫情持續。（陳國峰攝）

本港今（30日）新增5,210宗確診，其中本地感染佔4,732宗、輸入佔478宗；另增12宗死亡個案，涉6男6女，年齡介乎56歲至102歲，其中1人未打針、有 1人已打4針、6心已打3針、4人已打2針。

478宗輸入個案中，318宗涉及機場檢測樣本、110宗涉及第1至3日樣本，餘下50宗涉及第4至7日樣本。

學校個案方面，今日沒有學校呈報確診個案，但有1間幼稚園或幼兒中心、1間中學及1間特殊學校，合共3班需停課7日。院舍共新呈報11宗個案，其中3間安老院舍共3名院友確診，7名院友需要檢疫；另有7間殘疾人士院舍共8名院友確診，34名院友需要檢疫。

呈報陽性個案的安老院舍：

樂善堂梁銶琚敬老之家 (九龍黃大仙竹園南邨華園樓2字樓)

保良局樂安居暨耆盛長者日間護理中心 (新界葵涌葵盛東邨盛和樓地下（部分）及二樓（部分）至七樓)

博愛醫院屯門護養院 (新界屯門兆麟街2號)

呈報陽性個案的殘疾人士院舍：

基督教家庭服務中心誠望輔助宿舍 (新界將軍澳茵怡花園第5座一層平台)

基督教懷智服務處將軍澳綜合復康服務中心 (新界將軍澳尚德邨尚美樓地下A室及1樓至5樓)

保良局原馮寶添紀念宿舍 (九龍觀塘翠屏(南)邨翠桐樓2樓)

路德會何文田宿舍 (九龍何文田邨欣文樓5樓(部份)及冠暉苑高暉閣(B座)5樓(部份))

香港紅十字會順利宿舍 (九龍觀塘順利邨利明樓地下18-31及32A室)

利民會環翠之家 (香港柴灣環翠邨富翠樓地下101-108號及一樓201-208號)

基督教家庭服務中心尚恩家舍 (九龍深水埗蘇屋邨茶花樓2樓)

最新感染Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系個案分別佔本地個案約0.1%及91.5%。變異病毒株方面，截至10月30日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現202宗XBB、6宗XBD、7宗BA.2.75.2、6宗BA.4.6、11宗BF.7及22宗BQ.1.1亞系個案；而本地個案中亦累計發現6宗XBD、1宗BA.2.75.2及7宗BQ.1.1亞系個案。

另外，截至今日凌晨零時零分，共有1,955名確診病人留醫治療，當中有197名新增確診病人；新增呈報4名危殆病人及7名嚴重病人，現時合共有29名危殆及41名嚴重病人，當中9名危殆病人正接受深切治療。

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責任編輯：黃悅晴