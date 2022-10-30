【明星扮靚】呂良偉與老友關之琳敘舊　65歲阿呂靠三招逆齡生長如後生仔

近日，呂良偉與太太楊小娟一同出席飯局，在坐有關之琳等一眾富婆，現年已65歲的呂良偉但沒有顯出老態，而且在一眾富淒當中更如後生仔一般。

事實呂良偉一向駐顏有術，他曾接受TOPick專訪分享養生心得，從運動、飲食及皮膚護理方面入手。

在飲食方面，蔬果、肉類及魚的分配要均勻，並要不暴飲暴食。他更強調吸煙最破壞身體，所以不但不吸煙，連有二手煙的地方都避之則吉︰「身體好就如一間賺錢的公司，所以有些人成功，公司會上市，有些人卻生意失敗甚至破產。身體亦一樣，都要用心血經營。」

此外，呂良偉不會如一般男士怕麻煩，平時會用保濕、精華液護膚。

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內外兼收

同時，他覺得運動極為重要，但認為95%的運動都會造成筋骨等的損傷，因此選擇練太極及內家功夫，不經不覺已練逾30年︰「內練一口氣，外練筋骨皮」，這樣去練是內外兼收：「有日，叫個年輕主持人撞一下我，看看有何感覺，他一撞，我頂一頂，他整個人飛走了，成個布景板幾乎撞毀。」

一直以來都有不少朋友請呂良偉教養生功，但可惜朋友們不是沒恆心，就是轉頭便忘記。他認為，可能所教的功夫對初學者太過複雜，於是便自行研發了簡易版本，內裏包括氣功、運動、拉筋等，每天只需20分鐘就可以，簡單地、省時就可完成一天的運動︰「練功分3個部分，第一要練氣，『氣長命就長』；第二『筋長命亦長』，拉筋可令經絡通；第三『人未老腳先老』，練腳要有方法，由淺入深。」

他指有兩個簡單動作養生，大家平時也可以做到，而且不用太花時間，也不用很大空間，一個猶如坐無形凳的動作，臀部離開坐位懸空，腰背要直，大腿的肌肉就容易練出來，雙腳亦變得有力。

另一個動作是練指力，將手掌打開，然後十指的各個關節齊發力做出「舞爪」的動作，這是「十指練筋」，他解釋因手指頭有末梢神經，多練可刺激到神經及身體。

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