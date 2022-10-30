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【非禮案】蘭桂坊23歲醉娃遭「執屍」拖至大廈梯間　警拘30歲男涉非禮及拍不雅影片

社會 16:24 2022/10/30

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蘭桂坊23歲醉娃遭「執屍」。（湯致遠攝）

中環蘭桂坊發生非禮案。警方今日（30日）清晨約4時接獲事主朋友報案，指一名23歲女子於中區雲咸街醉酒並失去蹤影，遂報案。

警方接手案件，迅速翻查附近閉路電視片段，其後於雲咸街一大廈梯間發現事主及一名30歲男子。

經過初步調查，懷疑該名男子見事主獨自在街上醉酒失去知覺，趁機將事主帶到上址非禮。人員亦於男子手提電話內發現不雅影片。

該名男子涉嫌非禮及非法拍攝或觀察私密部位被捕，現正被扣留調查。案件交由中區警區刑事調查隊第六隊繼續跟進。事主被送往瑪麗醫院檢查。

警方提醒，萬聖節即將來臨，加上社交距離措施放寬，市民外出慶祝消遣時，飲酒要量力而為，最好結伴同行，同時要注意安全及小心保管財物。如目擊懷疑違法事件，市民應即時報警求助。

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記者：黃穎津

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