【萬聖節慘劇】吳傑莊提醒節慶保持秩序　張欣宇籲提早綢繆人流管制

▲ 張欣宇提醒，在管理人流方面，要深入思考和提早綢繆。 （資料圖片）

韓國梨泰院在萬聖節前夕，發生人踩人慘劇，意外造成至少151人死82人傷，包括4名中國公民。曾任港鐵站站長、有人潮管制經驗的立法會議員張欣宇指出，本港在人潮管制方面，主要以經驗為主導，較少利用數據和科技，呼籲不同機構和部門深入思考和提早籌謀。

張欣宇在社交平台哀悼死者。他稱，人流管制是其過去負責的重要工作，尤其在在油尖旺地區工作的那幾年，每逢維港煙花和新年倒數，尖沙咀均聚集數十萬民眾，讓所有前綫部門都如臨大敵。

我曾經試過和一隊同事，因突發情況不得不逆人流方向而行，趕赴處理，處於人潮逆流之中的那種渺小感和無力感，讓我記憶深刻和充滿敬畏。因此也深知一旦數以萬計的人潮失控，所能帶來的災難性後果。

張欣宇形容，人流管制的經驗，都是從血和淚中總結出來的，香港經歷蘭桂坊慘劇後，在這方面的投入和重視大幅提升，逐漸形成了一套跨部門協作的人流管制體系，並常常為世界各地所借鑒。不過，張欣宇指出，香港的人流管制，主要以經驗為主導的積累，較少利用數據和科技，結合理論做進一步分析和總結規律。知其然，不知其所以然。他認為，隨着社會行為等轉變，香港在人流管制方面，需要不同機構和部門深入思考和提早綢繆。

早前赴南韓公幹的立法會議員吳傑莊亦在社交平台哀悼死者，形容對事件感到十分震驚及痛心。吳傑莊又提醒大家，在節慶時要小心擁擠，保持秩序，以免樂極生悲。

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責任編輯：趙居逸