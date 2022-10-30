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【廚餘收集】5個公共屋邨開展廚餘收集試驗計劃　安裝智能回收桶收集廚餘

社會 16:43 2022/10/30

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環境及生態局長謝展寰。（資料圖片）

環保署今日（30日）開展為期18個月的公共屋邨廚餘收集試驗計劃。試驗計劃的首階段，環保署會在5個房屋署及香港房屋協會的公共屋邨，共約30座樓宇陸續安裝智能回收桶收集廚餘。

環境及生態局局長謝展寰今日出席在香港仔石排灣邨舉行的試驗計劃宣傳活動時表示，現時家居廚餘佔整體棄置於堆填區的廚餘量約7成，而全港有3成（超過200萬）人口居住於公共屋邨，因此以公共屋邨居民為目標，推出試驗計劃，鼓勵居民把廚餘源頭分類、收集及循環再造，既能減少廚餘引起的環境衞生問題，又可善用有機資源。

試驗計劃首階段涉及5個公共屋邨，即香港仔石排灣邨、牛頭角彩德邨、將軍澳尚德邨、堅尼地城觀龍樓及柴灣連翠邨，共約30座公共屋邨樓宇。試驗計劃採用具備防滿溢及除味裝置的智能回收桶收集廚餘，保持環境衞生。環保署亦會加強宣傳和教育，並配合《綠綠賞（電子）積分計劃》，提供誘因鼓勵居民參與。短期目標是在2023／24年度將試驗計劃擴展至合共100座公共屋邨樓宇，涉及約150,000居民。收集到的廚餘會運往O．PARK1處理，將其轉化為能源及堆肥。

為配合逐步擴大的廚餘收集網絡，政府積極提升處理廚餘的能力，包括持續發展廚餘的各項回收基建，以及在適當的污水處理設施推行廚餘與污泥共厭氧消化技術，將廚餘循環再造成可再生能源，並藉以減少溫室氣體的排放，逐步實現碳中和。

除公共屋邨外，政府亦透過回收基金資助私人住宅樓宇申請使用智能回收桶收集廚餘，並會為參與屋苑提供免費廚餘收集服務，鼓勵和促進家居廚餘回收。回收基金資助的首個大型私人屋苑應用智能回收桶推行廚餘回收計劃已於2021年11月展開，基金亦已批出15個特邀項目，支援住宅樓宇採用智能回收桶技術收集廚餘。

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記者：黃穎津

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