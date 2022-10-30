【回憶尖沙咀跨年驚險一刻】逆流維修化險為夷避釀人踩人　張欣宇：人多時「三不做」保自己平安

▲ 10月29日蘭桂坊都有不少市民聚集。（湯致遠攝）

韓國的萬聖節慶祝活動發生人踩人慘劇，死亡人數已達到151人死亡，82人受傷。曾擔任港鐵職員的立法會議員張欣宇指，過去多次負責重大節日、活動的人流管制工作，在地方狹窄的尖沙咀，要在短期內讓數以十萬計的市民安全搭乘地鐵離開，每次都感到挑戰性。

▲ 原本是港鐵職員的張欣宇。（資料圖片/曾耀輝攝）

2017年的年尾，聖誕、新年接連而至，不少市民都出門慶祝，順便觀賞維港的煙花匯演。張欣宇恰好是當日尖沙咀地鐵站負責人流管控的工作人員，當時活動結束，大量人群湧來，惟突然一架電樓梯出現問題停工，讓他大為緊張。他憶述一架電動樓梯停工，可能會讓整個人員流動大大減速，所以便帶上警方工作人員、維修人員共十餘人緊急搶修。他形容當時逆流而行，面對浩浩湯湯迎面而來的市民，心中感到渺小而無力，「好彩最終都過到去，解決問題。否則人潮失控，好容易釀成災難性後果。」

張欣宇說，每年香港都有不少節日吸引市民出門參與，當時作為港鐵員工，人流管控是最重要的工作之一，如何令地面與地下配合，善用空間方便市民平安離去，都是需要極充足準備及現場反應能力。一般情況下，港鐵大約在活動前2個月已經開始規劃，包括同警方、救護溝通，亦要通知地鐵站內的商舖當晚提早關門，以免市民逗留；距離活動還有一個月，地鐵站內也會廣播當日安排，提醒乘客留意。

而現場的管控，他說，每條通道的人流都有限，要看準時機做應變，一般情況下人流達致7、8成就必須截流，需要當機立斷亦要各方面配合。另外至關重要的一點，張欣宇說就是要確保是單向人流，不可以變成多向人流（free flow），否則風險極高，且若是出事想要盡快到達救人都十分困難，「這些也非常依靠各方面配合，比如指示牌不能錯等等。」

萬聖節仍有幾日，相信本港多出亦有市民出門慶祝，他提醒：

不要停留在狹窄亂流位置：市民需要觀察地形，若本身狹窄，人流又可以從四面八方前來，很有可能在幾分鐘內擁堵，變相被困，而外圍的人根本留意不到中心點的情況，很容易升級成人踩人事故。 不要埋堆：若在大型活動期間，見到有位置特別多人，盡量不要埋堆。 不要不聽指令：不少市民好堅持要去一個地方，但難以掌握整體情況，故而要聽從指令。

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記者：黃穎津