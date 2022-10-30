【緊張媽媽】直升機家長擔心00後兒子返新工　社交網私訊兒子同事35個字

▲ 做父母都識得放手讓仔女成長。

養兒一百歲長憂九十九，在父母心中，仔女永遠都是小朋友，所以近代就有「直升機家長」這個名詞。近日有網民分享，公司新來了一個00後出世的同事，二人相談甚歡，繼而交換IG。惟新同事媽媽當晚竟IG私訊網民，希望對方多多關照自己兒子，讓一眾網友哭笑不得。

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有網民在Dcard討論區以「00後同事嘅呀媽冇啦啦IG DM我」為題發文，指公司來了一名00後的新同事，公司的同事大部份都很年輕，加上關係不錯，所以都會互相交換IG帳號，該網民與00後的新同事相處愉快，所以就交換了IG帳號，沒想到當晚就收到了陌生短訊，對方竟是新同事的媽媽，並向他私訊35個字表示：

你應該就是我個寶貝仔的新同事喇，想麻煩你多多關照我個仔，因為他比較慢熱和笨。

事主收到短訊後感到錯愕，想到這就是直升機家長。雖然媽媽是出於關心兒子，擔心他返新工同事會蝦新人，但有其他網民就認為媽媽不應該這樣做，會連累仔仔的形象，給人感覺是裙腳仔，會被人看不起，也有網民認為00後新同事跟本不知情，應該是媽媽過分緊張，所以叫事主裝沒事。

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責任編輯︰王明芳