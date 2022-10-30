【騙案頻生】機構過去半年收153宗騙案受害人求助　2成有自殺風險

▲ 明愛向晴熱線近半年收到153宗與騙案相關的求助。（梁偉榮攝）

騙案頻生，受害人損失金錢，更受困於複雜的身心反應，甚至衍生輕生念頭。明愛向晴熱線近半年收到153宗與騙案相關的求助，當中兩成求助人出現自殺風險。

據向晴熱線的統計，在過去半年，共收到153宗與騙案相關的求助，近月數字更見有上升超勢，在7月至9月間增至每日平均一宗。153宗求助個案中，31%涉債務重組騙案、25%涉投資騙案、涉網戀騙案及求職騙案的則分別有15%及10%。所有個案累計損失金額達1億元，單一個案最高損失金額達1100萬元。統計亦顯示，70%個案有借貸情況，當中82%個案有多於一間銀行或財務公司的欠債。

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明愛向晴軒危機輔導員黎凱婷指，過去半年的求助個案中有20%有自殺風險，即每5名騙案受害人有1人出現自殺風險，情況令人擔憂。而過去也確實有一兩個求助人輕生。黎凱婷提到，騙案受害人的身心反應複雜，震驚、羞愧、憤怒、內疚都是常見情緒，會質疑及責罵自己，又擔心欠債會連累家人，不少人會失眠、食欲不振、無法集中精神，有些受害人更會出現強迫性行為，不斷回想受騙過程，例如重看與騙徒的對話紀錄、銀行紀錄。

李小姐今年初因第五波疫情失業，求職心切下墮入代客轉資的求職騙案，損失金額達88萬，當中更涉及最少4間二、三線財務公司的債務。李小姐坦言得悉被騙欠下龐大債務後，自覺無能力處理，擔心財務公司會滋擾親友，但又無從向家人開口講明狀況。李小姐最終向家人坦白，但當家人問及詳情，令她非常不安，遂以發脾氣掩飾，

好唔想揭開個瘡疤畀人睇⋯⋯好似小朋友做錯事畀人揭發咗。

李小姐說因為受騙一度失去對人的信任，但家人並無放棄關心她，最終她選擇破產，在家人支持下繼續生活。

▲ 受害人李小姐。（梁偉榮攝）

明愛向晴軒高級督導主任吳子樂提到，騙案受害人被騙不止單一因素，或涉經濟、心理、騙徒精心布局等，而受害人突然損失大量金錢，經歷複雜的身心反應，家人適度關心對他們重新站起來很重要，建議家人盡量避免句句都批評及責罵，倘若發現受害人陷入絕望、有自殺徵兆，如提到有輕生念頭、講晦氣說話、將僅有財產送人等，都要即時尋求專業協助，

損失咗錢財，唔需要輸埋條命。

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記者：江麗盈