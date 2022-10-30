【南韓人踩人】旅監局未接獲旅行代理商通報　旅議會指本港團甚少去梨泰院

▲ 旅監局指未接獲持牌旅行代理商就事故向局方作出通報。

周六（29日）晚上10點15分左右，南韓首爾龍山區梨泰院萬聖派對人踩人慘劇，當局今日（30日）指，意外導致至少151死82傷，警方估計梨泰院聚集了10萬人以上。詳情即看【下一頁】

旅遊業監管局表示，就韓國首爾當地發生的意外事件，旅監局已即時聯絡相關政府部門及業界持份者作出了解，目前並未接獲持牌旅行代理商就事故向旅監局作出通報。

旅監局指，會密切留意事態發展，繼續與相關政府部門及業界保持緊密聯絡。

旅議會總幹事楊淑芬表示，據議會向業界查詢，目前有少量本港團在韓國，但近年旅行團甚少去梨泰院，就算有亦多數是日間行程，晚上多數團友去東大門及明洞購物為主。另有業界指，據悉目前有團在釜山。

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記者：黃穎津