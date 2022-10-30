【高齡爸媽】7旬夫婦賀女兒3歲生日掀熱議　網民憂女童快變孤兒兩老盼活到110歲

▲ 內地7旬夫婦賀女兒3歲生日掀熱議，網民憂女童快變孤兒。

老來得子、做高齡產婦令人想到爸媽可能沒力氣陪伴子女成長，內地有一對高齡父母就惹起很多負評，被人質疑自私、不配為人父母，因為他們分別已達70和71歲，女兒卻只有3歲。媽媽在超高齡67歲時聲稱自然受孕，懶理外界及仔女的反對，堅持誕下細女。近日細女3歲，年老父母分享影片再掀熱議。

67歲超高齡產婦生女

綜合內媒報道，2019年山東當時有名67歲高齡老婦田玲，聲稱以自然受孕誕下女嬰引起熱議，指用中藥調理氣血後意外地來了月經，並沒過多久懷孕，而其丈夫黃維平當時年屆68歲。老婦於2019年10月25日剖腹生下女嬰，他們認為孩子是老天賜給他們，故將BB女命名為「天賜」。

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慶祝3歲生日掀熱議

兩老夫婦原本育有一子一女，孫兒更已入讀大學，孫女亦十多歲，當時他們懶理遭到兒女及身邊人的極力反對，決定將第3個孩子「天賜」生下來。

▲ 71歲及70歲爸媽為3歲女兒慶祝生日。（影片截圖）

3年過去，現時已是71歲和70歲兩老夫婦剛剛為女兒慶祝3歲生日，現為退休人士的他們湊女為樂。田玲昔日是醫務人員，而黃維平以前是律師，黃維平指自己和妻子每月退休金有超過1萬元人民幣，在經濟上足夠養育細女，可以親力親為湊細女，不會麻煩兒女。

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不過，7旬爸媽為3歲女兒慶祝生日影片在網上廣傳再次引起關注，不少網民都評論3歲女快要變孤兒，孩子有可能不到成年就沒有父母了，為天賜感到可憐。另外有網民指影片不見哥哥姐姐一齊，猜測第1、2位仔女與爸媽關係割裂，認為天賜長大不被哥哥姊姊照顧，「以後孩子的路不好走」。

高齡爸爸沒有太擔心，影片中說著「會一年又一年陪伴大家」，其後淡然回應網民「孤兒論」，聲稱他跟太太會為了女兒努力活到110歲。

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責任編輯︰王明芳