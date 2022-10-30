【萬聖節】中環蘭桂坊今明續人流管制　德己立街等封閉

▲ (黃傑偉攝)

警方中區警區助理指揮官（行動2）警司周詠儀今日（30日）表示，於過去2日警方為萬聖節已於蘭桂坊做出人流管制設施，包括蘭桂坊內長斜路及附近街道，包括威靈頓街、士丹利街及皇后大道中於30及31日2日，因應人流及交通流量作出相應管制措施，封閉路道路將讓市民作排隊用途，封路用以讓市民安全排隊進入及離開蘭桂坊一帶，明白到會令市民走遠一步，但希望市民明白措施為市民能夠安全有秩序慶祝萬聖節。

警方亦會於封路騰出地方用作緊急通道，以便警方及相關人員能盡快到達事故地點，而蘭桂坊內會實施單向人流措施，亦會向單向人流作出掃蕩，警方為防止市民於長斜路或擠迫的地方多作停留造成危險，呼籲市民務必遵從在場警務人員指示有秩序地進出場地，最後警方希望市民有一個開心愉快及安全的萬聖節。

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記者：黃傑偉