【香港小姐再競選】「六合彩女神」李芷晴打入三強　為再參選一個月時間減十多磅【多圖】

TVB真人騷綜藝節目《香港小姐再競選》在昨晚（10月29日）播出，結果由陳懿德（Rachel）、李芷晴（Stephanie）、何沛珈（Roxanne）成最後三強。同時，何沛珈（Roxanne）贏「更上鏡小姐」、李芷晴奪「最佳進步獎」。而她們將於11月19日台慶夜，再爭奪冠軍寶座。

其中李芷晴（Stephanie）曾在2021年台慶贏38萬元大獎，似乎台慶十分旺她，不知當晚能否成冠軍。

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獲封六合彩女神

現年26歲的李芷晴在2018年參加港姐，打入12強。之後順利成章加入TVB，之後入讀短期TVB藝員訓練班，曾主持過六合彩，樣子甜美受注意被網民封為「六合彩女神」。

中大藝術系畢業的她，在初入行時曾同時教畫畫維持收入，她曾接受TOPick專訪回憶稱：「之後開始多工作後不想甩底，所以後來沒有再教。幸好有數個很穩定的主持節目，所以收入上不會太不穩定。」

過去，李芷晴曾多度在《愛‧回家之開心速遞》演不同角色，分別演過婚紗模特兒、無名的大學生，以及島大學生Fanny等，當中島大學生Fanny此角色幾乎與朱凌凌（朱凌凌飾）成為一對。到後來，她在《開心速遞》演接龍員工Elaine成長駐角色。

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感謝家人支持

《香港小姐再競選》昨晚播出後，她在個人IG發長文，其中講到為參賽修身：「所以決定參選之後知道自己比當年肥左（咗）唔少，即刻好努力控制飲食，戒澱粉質，淨係食西柚、肉同菜，用短短一個月時間減咗十幾磅，回復最佳狀態迎戰💪🏻公司同事見到我都話我真係瘦咗好多，大家都知道我平時真係好為食好難忍口，但係見到有成果我都好開心🙈」

另外，因為今次比賽同時要兼顧工作，因此李芷晴寫道：「今次比賽同上一次好唔同，因為要同時兼顧其他工作上嘅安排，例如排練到晚上再接凌晨嘅拍攝，甚至乎正式比賽當日嘅清晨六點至晏晝12點我都仲喺南生圍拍攝緊劇集嘅外景🙈嗰幾日每日淨係瞓得兩個鐘，壓力之大令精神變得好繃緊，多謝屋企人喺身邊嘅忍耐同幫忙。」

然而她續多謝家人支持，指：「知道我要減肥就幫我準備食材，知道我唔夠時間就幫我準備同處理比賽用嘅道具，全心全意去支持我，叫我要放鬆，唔好俾太大壓力自己。去到比賽當日一班屋企人特登入到嚟電視城坐喺觀眾席支持我睇我嘅表演，真係真係好感動🥲好多謝你地（哋）🙏🏻」

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