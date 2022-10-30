【梨泰院人踩人】19歲少女拍拖魂斷梨泰院　媽媽苦尋遺體最後對話曝光

▲ 19歲少女拍拖魂斷梨泰院，媽媽苦尋遺體最後對話曝光。

南韓首爾梨泰院昨晚（29日）的萬聖節活動演變成153人死亡的人踩人慘劇，當中一名19歲少女成為腳下亡魂，她臨出發前與母親的對話，竟然成了最後對話，母女永訣。

據外媒及韓國當地的報導稱，少女金多彬（Kim Da-bin，化名）為了和入伍在即的男友約會，出門前才向55歲安姓母親拿零用錢，母親卻在7小時後接到女兒男友的電話，哭著告訴她愛女死亡的噩耗。

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安姓媽媽受訪稱，女兒當天下午出門前對她說：「媽媽，給我一點錢！」因為她要和即將入伍的男友出門約會。這名母親便給了她5萬韓元（約276港元），沒想到這會成為母女最後對話。而女兒男友其後亦向她告知女兒死訊。

惟由於當晚死者眾多，金多彬的遺體暫時安置於元曉路體育館，男友當時便已認屍，但遺體轉送醫院後，卻沒有人通知她的母親，究竟是送往哪家醫院，安姓媽媽只好不斷奔走失蹤者登記處和醫院打聽消息：

凌晨12點接到電話後不斷奔波，從體育館走過來，在這裡（順天鄉大學醫院殯儀館）徹夜等待，救護車一直來，我想跟進去，他們卻不讓我入內。

她提到，金多彬是4個孩子中的老二，個性較為早熟，部分原因是父親早逝，讓她很小就決定出來工作，幫忙照顧弟妹。而對於一直未能尋獲愛女遺體，安媽媽直言非常焦急，狠批「連送到哪家醫院都不知道，該有多荒唐？」並表示惟一希望只是想看到小孩。

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責任編輯︰王明芳