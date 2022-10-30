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【強制檢測】51處納強檢　日出康城Sea To Sky、柴灣藍灣半島、杏花邨、青衣盈翠半島上榜【附名單】

社會 18:44 2022/10/30

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51處納強檢，涉日出康城Sea To Sky、牛池灣嘉峰臺等。（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於10月24日至10月30日期間，曾身處下列51個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在10月31日或11月1日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁

陽性檢測個案曾到訪的地點：

  • 粉嶺雍盛苑雍華閣
  • 東涌滿東邨滿順樓
  • 屯門良景邨良賢樓
  • 將軍澳翠林邨輝林樓
  • 大埔廣福邨廣智樓
  • 沙田碩門邨健碩樓
  • 上水天平邨天喜樓
  • 天水圍天祐苑祐寧閣
  • 秀茂坪曉麗苑曉暉閣
  • 將軍澳廣明苑廣隆閣
  • 柴灣漁灣邨漁進樓
  • 天水圍天澤邨澤星樓
  • 屯門友愛邨愛廉樓
  • 屯門三聖邨豐漁樓
  • 將軍澳日出康城 Sea To Sky 2 座
  • 鑽石山鳳禮苑鳳禧閣
  • 大角咀港灣豪庭 4 座
  • 紅磡紅磡邨紅昕樓
  • 將軍澳頌明苑賢明閣
  • 天水圍天盛苑盛亨閣
  • 馬鞍山頌安邨頌和樓
  • 馬鞍山天宇海 6B 座
  • 馬鞍山嘉華星濤灣 1 座
  • 鴨脷洲海怡半島怡韻閣
  • 土瓜灣木廠街 12-34 號錦堂樓
  • 牛池灣嘉峰臺 3 座
  • 荃灣荃景花園 11 座
  • 青衣青泰苑鴻泰閣
  • 藍田康逸苑康麗閣
  • 西營盤德輔道西 155-161 號德東樓
  • 屯門兆康苑兆泰閣
  • 大埔新興花園康仁閣
  • 沙田新城市廣場紫藤閣
  • 葵涌葵賢苑葵謙閣
  • 北角健威花園 D 座
  • 北角威非路道 15-19 號萬順樓
  • 觀塘寶珮苑寶瑤閣
  • 沙田河畔花園 A 座
  • 荃灣福來邨永樂樓
  • 天水圍嘉湖山莊賞湖居 4 座
  • 柴灣杏花邨 43 座
  • 青衣盈翠半島 5 座
  • 北角百福花園鴻福閣
  • 馬鞍山富安花園 2 座
  • 長沙灣李鄭屋邨忠孝樓
  • 大埔翠和里 5 號麗和閣
  • 馬鞍山聽濤雅苑 9 座
  • 鴨脷洲漁安苑珊安閣
  • 荃灣翠豐臺 1 座
  • 柴灣藍灣半島 6 座

污水樣本檢測呈陽性的地點：

  • 馬灣珀麗灣 13 座

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記者：黃穎津

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