【強制檢測】51處納強檢　涉日出康城Sea To Sky、牛池灣嘉峰臺等【附名單】

▲ 51處納強檢，涉日出康城Sea To Sky、牛池灣嘉峰臺等。（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於10月24日至10月30日期間，曾身處下列51個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在10月31日或11月1日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點：

粉嶺雍盛苑雍華閣

東涌滿東邨滿順樓

屯門良景邨良賢樓

將軍澳翠林邨輝林樓

大埔廣福邨廣智樓

沙田碩門邨健碩樓

上水天平邨天喜樓

天水圍天祐苑祐寧閣

秀茂坪曉麗苑曉暉閣

將軍澳廣明苑廣隆閣

柴灣漁灣邨漁進樓

天水圍天澤邨澤星樓

屯門友愛邨愛廉樓

屯門三聖邨豐漁樓

將軍澳日出康城 Sea To Sky 2 座

鑽石山鳳禮苑鳳禧閣

大角咀港灣豪庭 4 座

紅磡紅磡邨紅昕樓

將軍澳頌明苑賢明閣

天水圍天盛苑盛亨閣

馬鞍山頌安邨頌和樓

馬鞍山天宇海 6B 座

馬鞍山嘉華星濤灣 1 座

鴨脷洲海怡半島怡韻閣

土瓜灣木廠街 12-34 號錦堂樓

牛池灣嘉峰臺 3 座

荃灣荃景花園 11 座

青衣青泰苑鴻泰閣

藍田康逸苑康麗閣

西營盤德輔道西 155-161 號德東樓

屯門兆康苑兆泰閣

大埔新興花園康仁閣

沙田新城市廣場紫藤閣

葵涌葵賢苑葵謙閣

北角健威花園 D 座

北角威非路道 15-19 號萬順樓

觀塘寶珮苑寶瑤閣

沙田河畔花園 A 座

荃灣福來邨永樂樓

天水圍嘉湖山莊賞湖居 4 座

柴灣杏花邨 43 座

青衣盈翠半島 5 座

北角百福花園鴻福閣

馬鞍山富安花園 2 座

長沙灣李鄭屋邨忠孝樓

大埔翠和里 5 號麗和閣

馬鞍山聽濤雅苑 9 座

鴨脷洲漁安苑珊安閣

荃灣翠豐臺 1 座

柴灣藍灣半島 6 座

污水樣本檢測呈陽性的地點：

馬灣珀麗灣 13 座

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記者：黃穎津