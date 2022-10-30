用錢就可以搶人才？　曾俊華：聽到會翻白眼

▲ 曾俊華呼籲不要再有「以為用錢就可以搶人才」的思維。 （曾俊華Facebook圖片）

「搶人才」是近期熱門話題，不過，前財政司司長曾俊華就話，有時聽到人說「用錢就可以搶到人才回來」，就會翻白眼。他強調，「喺呢一個世代，唔好再咁諗嘢，現實會話畀你聽係搶唔到嘅。」

自言是爺爺級人馬的曾俊華說，經常獲邀出席圍繞年輕人議題的活動，而他自己最享受的環節，就是聽與會年青人分享。

他續稱，很多成年人未必了解、接受和包容時下年輕人一些看法或價值觀。例如，可以進入一家有名且人工不錯的跨國公司，是過往年輕人夢寐以求的，但現在很多年輕人，做兩年就會轉工，想去不同崗位尋找新的體驗，「我諗唔少父母激心之餘，亦覺得係匪夷所思。」

不過，曾俊華沒有這麼想，他反而想奉勸長輩們，要學習接受新一代不再以金錢至上，因為單純講個「錢」字已經留不住年輕人，呼籲他們不要再有「以為用錢就可以搶人才」的思維。

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