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【爆裂點】梁洛施新戲馬來西亞煞青　Isabella操肌拍動作戲獲張家輝大讚

娛樂 14:01 2022/10/30

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（左起）梁鳳英、梁洛施、許恩怡、林超賢、麥子樂。

梁洛施（Isabella）主演的香港警匪電影《爆裂點》，早前移師到馬來西亞取景，日前Isabella拍攝部份結束，正式煞青。

今天（10月30日）Isabella在其個人IG發放多張照片，包括與監製林超賢、梁鳳英，與許恩怡（Natalie）和麥子樂，以及一班工作人員開心合照。

首度挑戰動作片的Isabella在今次拍攝留下許多難忘回憶，她留言道：「It's a wrap!  It has been an honour and pleasure working with Master Director Dante Lam（林超賢）. And my awesome Natalie（許恩怡） and Bryant（麥子樂）.  Extremely blessed. Thank you! 」

《爆裂點》由張家輝與陳偉霆與等主演，Isabella在片中擔綱女一，原來Natalie也有份參與電影拍攝，相片中見Isabella跟Natalie開心相擁，感情深厚。

梁洛施與林超賢。

家輝大讚梁洛施

而Natalie昨天也寫出感言：「最近拍的兩部戲好不一樣～兩個角色的性格完全相反，但重要的是，兩個劇組都充滿了愛，裡面認識了the most incredible, passionate and experienced people and 跟前輩學到了很多(關於演戲+life!)。兩個都好捨不得，兩個都結束的太快。感覺自己經驗了 the best of both worlds，在現場的每天好像在活在夢想裡。really so very thankful. see you soon.」

為了《爆裂點》片，Isabella健身操至弗爆身型，而戲中她跟家輝有不少對手戲，更有不少動作場口，早前在港拍攝期間他們更被拍到在鬧市中持槍追逐，非常落力。

之前，家輝接受訪問時也大讚首次合作的Isabella，指她對演戲充滿熱誠，相當投入認真。

撰文 : TOPick柴犬出動

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