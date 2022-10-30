【草蜢演唱會】蔡一傑為開騷失聲哽咽　蔡一智蘇志威懷念梅艷芳

▲ 草蜢四場演唱會結束。

草蜢一連四場紅館《RE：GRASSHOPPER 草蜢演唱會2022》來到尾場，三子依然愈唱愈起勁，每每響起經典金曲的前奏，觀眾總會報以熱烈掌聲，尤其是蔡一傑獨唱《失樂園》時，萬人紅館大合唱，場面叫人感動。

草蜢在台上感謝整個演唱會幕後團隊付出期間，蔡一智有感而發說：「我哋仲要多謝一個人，就係我哋嘅師傅，梅艷芳小姐，我知佢今晚有嚟睇，我哋三個唔會忘本，一定要做到最好，唔可以失禮我哋師傅。」

為了樂迷、為了師傅，三子雖然做足一百分準備，但演唱會來到尾聲，蔡一傑突然感觸哽咽道出開騷前突然失聲的經過，他說：「剛才黃昏六點左右，我失咗聲，然後我入咗醫院，我好驚唱唔到⋯⋯一路好緊張，跟住即刻入醫院打針，變返嚟（聲線）見你哋，我一定要唱到為止，我開番聲嘞，多謝醫生，多謝歌迷俾我嘅力量，多謝你哋一直支持草蜢。」此時，傑仔已忍不住流下男兒淚，最後與蘇志威蔡一智一起合唱《我們》，為一連四場演唱會完美落幕。

完騷後，草蜢表示因舞台批文問題，無辦法再加場，坦言唱四場根本「唔夠喉」，蔡一智更豪言待會回到家中，要跑步「放電」，他亦講得出、做得到，凌晨兩點半拍下影片分享說：「希望今次睇咗我哋演唱會嘅觀眾朋友，收到草蜢嘅心意，『RE』，將自己提升到2.0，以後面對任何困難，我哋都會繼續衝過去，堅持到一定會變得更好，如果今次大家好似我咁樣，睇完演唱會唔夠喉，希望我哋好快可以喺紅館開Part Two，到時約定大家，不見不散，繼續向前衝，Yeah！」