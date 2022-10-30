【超能使者】劉穎鏇僅以毛巾蔽體拍打戲　Tiffany接受特訓做打女零怨言

▲ 《超能使者》

由陳展鵬、唐詩詠、陳山聰、劉穎鏇（Tiffany）、林子善、沈震軒、王君馨、劉佩玥、歐瑞偉等參演TVB台慶劇《超能使者》，接棒《美麗戰場》於明晚（31日）起播出。



特輯《超能使者 異能聯盟》在昨晚（10月29日）播出，當中Tiffany的出浴露背Look及僅以毛巾蔽體的打鬥戲均告曝光，Tiffany透露：「因為條毛巾著唔實，所以服裝姐姐好貼心咁用線幫我縫好。」

Tiffany再做打女

對於獲網民激讚身材Fit爆，Tiffany透露開拍前有專登跑步及控制飲食修身：「我喺呢套劇嘅身形肯定瘦過選美嗰陣！」

繼劇集《兄弟》第二度做打女的Tiffany，直指是次武術指導郭追設計的街頭式打法由於集所有Style於一身，故事前要接受出拳、擋拳及踢腿等連串特訓。

「零Pad」上陣

Tiffany坦言過程中一雙長腿為她帶來不少煩惱，皆因筋骨太硬：「最難係踢腿、起腳，為咗畫面靚啲就要隻腳伸直啲，但我啲筋唔鬆，所以都下咗好多苦功，亦拍咗好多Take，全部我都親身上陣，做得好我覺得好有成功感。」

由於保護墊難藏於小背心及熱褲，故Tiffany很多時「零Pad」上陣撞到周身瘀，但敬業的她笑言少少傷痕No problem。監製文偉鴻（Jazz）也給予Tiffany 8.5 分：「我睇到佢有團肯拚搏嘅火，所以《隱形戰隊》都繼續搵佢打。」