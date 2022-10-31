【揚威海外】世界技能大賽香港代表奪金　知專女畢業生打造創意櫥窗

▲ 香港代表梁家瑜、知專設計學院高級講師陳達強、教育局助理秘書長（延續教育）李慧婷。（陳靜儀攝）

兩年一度「世界技能大賽」正在全球各地舉行，香港代表梁家瑜早前於「櫥窗設計」項目中取得冠軍，憑着富創意及貼題的設計，奪得香港自1997年參賽以來的第3面金牌。教育局說，會繼續着力發展職專教育，為不同能力及意向青年人提供多階學習路徑。

世界技能大賽櫥窗設計項目於10月14至17日在瑞典斯德哥爾摩舉行。在為期4天、共21小時的比賽中，參賽者須按題目要求設計櫥窗擺設，評分涉60多項指標，包括美觀、創意、對目標客戶群的吸引度等；另亦有多項客觀標準，例如是否有使用指定顏色及道具、比賽期間使用的安全措施等。

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香港代表梁家瑜要為4雙童裝運動鞋設計陳列櫥窗，主題是一個喜歡四處跑及攀爬、並帶着小狗的孩子。她的設計啟發自公園的繩網陣，並加入瑞典當地常見的楓葉元素，打造出冒險園地的感覺，同時貼合宣傳秋季產品的要求。

除去8小時的設計時間，每位選手只得13個小時製作道具及安裝，還要面對評判突如其來的特別要求，梁家瑜稱比賽時間十分緊湊，自己的策略是從設計中作取捨，以全取客觀得分項目。她最終擊敗其餘8名來自世界各地，包括法國、瑞典等選手，贏得金牌。

她形容自己百感交集，前後花了近3年時間準備比賽，經歷本地多輪選拔，又因疫情影響備賽︰「訓練期間都要面對各種辛酸，過程都好輾轉。」今次比賽項目首席專家、知專設計學院建築、室內及產品設計學系高級講師陳達強分析，梁家瑜在設計相關方面的得分較高，例如設計創意、主題相連性、色彩運用等。

▲ 梁家瑜。（陳靜儀攝）

梁家瑜是香港知專設計學院「活動、展覽及表演場景設計高級文憑」的畢業生，她稱中學文憑試數學科失手後，轉讀基礎文憑後再銜接至高級文憑，以「興趣行先」選科，最終可發展自己所長，「讀得好開心」。課程除了學習櫥窗設計，亦會涉獵到電影及電視場景設計、展覽裝置等。陳達強稱，課程讓學生學習在有限的空間中，如何說好故事，以吸引觀眾及顧客。

教育局助理秘書長（延續教育）李慧婷說，當局着力發展職專教育，與傳統學術教育的路徑雙軌並行，為不同志向和能力的青年人提供優質、多元化的學習路徑，並為各行各業培育所需人才。對於近年部分自資院校收生不及預期，李慧婷稱，局方會與院校討論未來發展方向，協調院校之間的定位，以保持業界健康發展及課程質量。

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記者：黃悅晴