【大學排名】《美國新聞與世界報道》公布大學學科排名　中大3個學科躋身全球10大

▲ 香港中文大學有3個學科躋身全球10大。（資料圖片）

《美國新聞與世界報道》（U.S. News and World Report）公布「全球最佳大學學科排名」。香港中文大學有3個學科躋身全球10大，包括於人工智能學科及腸胃肝臟科均排名為全球第3；港大於教育及教育研究學科則排名全球第一。

U.S. News全球最佳大學排名涵蓋47個學科，全球超過90個國家近2,000所院校。透過評估院校在各學科研究的10多項表現和指標，作為世界排名的依據，包括研究文獻的發表數量、研究書籍出版量、被引述次數、全球及地區的學術聲譽、國際合作等。中大有11個學科位列全球50名內，當中有3個學科躋身全球10大。其中腸胃肝臟科全球位列第3名，比去年升5位；新增的人工智能學科中亦列全球第3位；計算機科學排名全球第10位，並連續第3年成為香港第一。

另外，醫學院的「內分泌及代謝科」和「外科」同列亞洲榜首，另有3個學科位列亞洲首五，包括是「放射學、核子醫學和醫學影像科」、「臨床醫學科」，及「感染及傳染病科」，這3個學科亦同時位列世界50強。中大醫學院院長陳家亮對成績感到欣喜，認為中大醫學院成立短短40年，在多個學術和科研領域上得到外界的認同，實有賴教職員、校友、學生的努力和社會各界的支持。

港大則有9個學科位列全球50名內，其中教育及教育研究排名全球第一；傳染病學及微生物學則均位列全球第五。香港理工大學的土木工程及工程分別排全球第2及第6。

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記者：黃悅晴