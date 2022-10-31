【警察招募】警方多管齊下搶人才　招募目標不設KPI：希望保持質素

▲ 警務處副處長（管理）周一鳴承認警方招募面臨挑戰，惟不會就填補空缺訂立時間表或指標。（陳國峰攝）

警隊近年在招聘方面遇到挑戰，本年度截至9月接獲的投考申請較去年同期少約1成，警方為吸納人才亦要絞盡腦汁，除續辦「招募體驗日」外，相繼推出不同方案招攬大學生及運動員，又重新啟用警察招募中心。

現時警隊編制有約5,000個空缺，會否為招募目標設績效指標（KPI）？警務處副處長（管理）周一鳴強調警方一直追求有質素的人才，不會單純追求「充夠數」，故不會就填補空缺訂立時間表或指標。

警方本年度目標招募240名見習督察及1,350名警員，警方今年4至9月暫只接獲1,816份見習督察、2,654份警員申請，均較去年同期的2,071份及3,114份，微跌1成多。警務處副處長（管理）周一鳴認為數字趨勢仍屬平穩，跌幅或與去年相關時段進行過2次招募體驗日，今年則只有1次有關，但面對本港勞動人口流失等情況，他承認對警方招募仍有很大挑戰。

招募體驗日 參與人次（申請）均升

周一鳴指出，為招募人才投考警察，警隊有必要推陳出新，採取積極主動的招募策略。他指出，警隊自去年5月舉行過4次「警察招募體驗日」，參與人次及投考申請均有上升，其中於今年6月舉行的第4次體驗日，參與人次逾2,460人，較之前平均約1,400多人增加約千人；而當日共有926人即場投考，亦多出約400人。

運動員計劃 已取錄13人

而警方自去年7月推出運動員招募計劃，截至今年10月20日，已有近49人加入，當中41人已報名，13人已被取錄。周一鳴指，運動員具備高度自律性、堅毅精神、責任心、良好體能等特質，一直是加入紀律部隊的合適人選，警務工作亦為運動員退役提供更多出路。警方同時於今年9至10月，重新於11間本地大學進行「警察大學招募快線」，便利學生畢業後投身警隊，周一鳴形容反應熱烈，共收到389份大學生投考報名申請，大部分已進入遴選程序。

目前編制上有約5,000個空缺，警方在招募上會否跟從政府「大方向」，制定KPI？周一鳴重申加入警隊須符合一定遴選標準，警方不會盲目追求在數字上達標，「數字定質素重要？我哋希望保持返質素。」

他說第5次「警察招募體驗日」將於下月20日舉行，主題為「你的警察故事」。因應過往4次「體能測試‧試當真」反應熱烈，是次活動將於11月19日進行，如成功通過2項測試，3個月內正式投考警隊可免卻相關考核。

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記者：蘇文軒