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【萬聖節】嘩鬼齊集蘭桂坊慶祝　有市民化身陽性快測棒【多圖】

社會 22:47 2022/10/30

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熱門 梨泰院人踩人 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

不少市民今日晚上到蘭桂坊扮鬼扮馬慶祝萬聖節。（陳國峰攝）

明日（31日）將是萬聖節，不少市民今日晚上（30日）到蘭桂坊扮鬼扮馬慶祝。蘭桂坊愈夜愈多人，市民使出渾身解數裝扮。今年有市民的打扮與新冠疫情相關，包括成為一支兩條線的檢測捧，亦有人身穿全身保護衣。

亦有市民悼念南韓人踩人事件死者；有市民手拿鮮花，並用大字報提醒其他人要小心。

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張先生及張太帶同小朋友到場，對南韓發生人踩人事件，他們說，不會感到太擔心，相信香港有很多警察在現場維持秩序，加上有人流管制，相信亦會較有秩序，但仍會保持警惕。關先生就稱自己未有受南韓的意外影響，相信經過1993年蘭桂坊事件後，香港市民更加有秩序，「只要自己小心，相信不會有意外。」

李女士就與家人一同到場，她說，看到南韓的意外後感擔心，故今日提早與家人及小朋友到蘭桂坊，避免入夜後會太多人造成擠擁，她指，會避免到長斜路及於人多地方逗留。蘭桂坊一間酒吧負責人郭先生指，昨日與今日的氣氛都十分好，惟相信今年生意會較往年差，因本港下星期才放寬人流限制及營業時間等防疫措施。

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蘭桂坊愈夜愈多人。（陳國峰攝）

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記者：黃傑偉、黃悅晴

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