【天氣報告】天文台今午4時至5時改發三號波　熱帶氣旋尼格本周三至周四接近本港【不斷更新】

▲ 尼格將影響香港天氣。（梁偉榮攝）

受尼格及東北季候風的共同影響，本港離岸吹強風，高地間中吹烈風。一號戒備信號會至少維持至今日下午4時。隨著尼格逐漸靠近廣東沿岸，本港風勢會在今晚進一步增強，天文台會考慮在下午4時至7時改發三號強風信號。海面有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。進行戶外工作或行山的市民亦請留意天氣變化。按照現時預測路徑，尼格會在星期三（11月2日）稍後至星期四（11月3日）相當接近珠江口一帶。

澳門氣象局預測今日(31日)下午至晚間掛三號風球機會較高，周三(11月2日)發出八號風球機會則為中等。詳情即看【下一頁】

【13:45】

天文台將在下午4時至5時改發三號強風信號。

天文台指，隨著尼格逐漸靠近南海北部，本港風勢會在今晚進一步增強。海面有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。進行戶外工作或行山的市民亦請留意天氣變化。

按照現時預測，尼格會在星期三（11月2日）稍後至星期四（11月3日）相當接近珠江口一帶，其強度會逐漸減弱，但與珠江口的距離及其減弱速度仍存在相當變數。天文台提醒，市民應保持警覺，留意最新風暴消息。

▲ （天文台網站截圖）

【08:45am】

在上午9時，強烈熱帶風暴尼格集結在香港之東南偏南約710公里，即在北緯16.5度，東經117.0度附近，預料向西北偏北移動，時速約10公里，移向南海北部。



受尼格及東北季候風的共同影響，本港離岸吹強風，高地間中吹烈風。一號戒備信號會至少維持至今日下午4時。隨著尼格逐漸靠近廣東沿岸，本港風勢會在今晚進一步增強，天文台會考慮在下午4時至7時改發三號強風信號。海面有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。進行戶外工作或行山的市民亦請留意天氣變化。按照現時預測路徑，尼格會在星期三（11月2日）稍後至星期四（11月3日）相當接近珠江口一帶，市民應保持警覺，留意最新風暴消息。

【07:45am】天文台：一號戒備信號會至少維持至今早10時。

過去數小時，尼格採取偏北方向移動，繼續橫過南海中部。受尼格及東北季候風的共同影響，本港風勢逐漸增強，離岸吹強風，高地間中吹烈風。按照現時預測路徑，尼格會在今日稍後（10月31日）進入南海北部，並與本港保持超過400公里距離。一號戒備信號會至少維持至今早10時。

▲ 尼格最新預測路徑(10月31日早上8時)。

海面會有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。進行戶外工作或行山的市民亦請留意天氣變化。尼格會在星期二（11月1日）及星期三（11月2日）進一步靠近廣東沿岸，市民應保持警覺，留意最新風暴消息。

【05:00am】

按照現時預測路徑，尼格會在今日（10月31日）進入南海北部，與本港保持超過400公里距離。尼格會在星期二（11月1日）及星期三（11月2日）進一步靠近廣東沿岸，市民應保持警覺，留意最新風暴消息。

預測今日大致多雲及乾燥，日間部分時間有陽光，最高氣溫約27度。吹清勁北風，離岸吹強風，高地間中吹烈風，海有湧浪。

展望東北季候風會在本周持續影響華南，未來兩三日風勢頗大，海有湧浪。星期二及星期三有驟雨，天氣較涼，明日和周三預測市區氣溫只有19度起。與尼格相關的外圍雨帶亦會在本周中期，帶來狂風驟雨。

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責任編輯：TOPick港聞組