【天氣報告】尼格迫近廣東沿岸　風勢轉猛且氣溫急跌

▲ 尼格將影響香港天氣。（梁偉榮攝）

一號戒備信號，現正生效。天文台表示，過去數小時，尼格採取偏北方向移動，繼續橫過南海中部。受尼格及東北季候風的共同影響，本港風勢逐漸增強，離岸吹強風，高地間中吹烈風。

按照現時預測路徑，尼格會在今日（10月31日）進入南海北部，與本港保持超過400公里距離。尼格會在星期二（11月1日）及星期三（11月2日）進一步靠近廣東沿岸，市民應保持警覺，留意最新風暴消息。

預測今日大致多雲及乾燥，日間部分時間有陽光，最高氣溫約27度。吹清勁北風，離岸吹強風，高地間中吹烈風，海有湧浪。

展望東北季候風會在本周持續影響華南，未來兩三日風勢頗大，海有湧浪。星期二及星期三有驟雨，天氣較涼，明日和周三預測市區氣溫只有19度起。與尼格相關的外圍雨帶亦會在本周中期，帶來狂風驟雨。

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責任編輯：吳卓峰