【星二代】江華女兒小學被批醜樣想轉校　陳薔天堅持追夢隨母親麥文學唱歌入行

▲ 江華女兒小學被批醜樣想轉校，陳薔天堅持追夢隨母親麥文學唱歌入行。

近年不少「星二代」都隨父母步伐入行發展，演員江華與歌手麥潔文的女兒陳薔天（Tinque.C），於今年三月推出歌曲《沉淪在你的世界觀》，並以創作歌手身份入行。

日前她接受訪問，影片中自爆從小就被批評醜樣，更直言星二代的身份讓她倍感壓力。自小夢想做歌手的她，為了存錢實現夢想，試過做侍應、客戶服務等工作：「我最大的興趣就是唱歌和創作。」

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現年27歲的陳薔天日前在內地社交網站發放一段受訪片段，她表示因為受到歌手媽媽麥潔文的影響，從小就愛上了唱歌，為了存錢入行做創作歌手，16歲就開始打工儲錢。

陳薔天第一份工是到髮型屋當學徒，月薪約6000至8000元，後來又試過做餐廳侍應、客戶服務等工作，月薪1萬8千，當中給母親8000元當家用，1500元作交通費，堅持與家人同住和帶飯上班，每月可以存起8500元當追夢基金。

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打入「中文金曲龍虎榜」

在廣州讀大學的她，就學時期曾賣出一首歌，賺到3000元，算是為她打下了強心針。

在今年3月她終於推出第一首作品《沉淪在你的世界觀》，成功打入港台「中文金曲龍虎榜」。8月再推自己作曲填詞和監製的作品《奢侈的夢》，藉歌提醒大家保持初心、堅守夢想。

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被指醜樣

訪問中她談到作為「星二代」所承受的壓力，陳薔天表示在小學上學的第一已被同學批評她醜樣：「江華的女兒怎麼這麼醜？我已經聽到了。我有跟我爸說我很難過，我想轉學，我爸也不知道怎麼安慰我。」

她指以前爸爸因為工作繁忙，二人甚少溝通，直到他淡出了幕前，父女之間的關係才變得親密。而受到媽媽啟發而愛上唱歌的陳薔天，直到19歲才知訴對方自己的夢想，至今仍有隨媽媽學唱歌。陳薔天亦曾參加TVB歌唱節目《聲夢傳奇》的初選，但可惜未能入圍，近期她又會隨母親一同登台，增加曝光率。

但講起星二代的壓力，她直言：「有時候會要求自己更好，我曾經有一段時間會想就是怎麼成為一個配得上他們的孩子。」不過經歷時間的洗禮，陳薔天指自己經能勇敢面對批評：「我現在強壯了，不是你可以摧毀我的。」

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