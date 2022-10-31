【梨泰院人踩人】愛女最後來電只有尖叫聲　爸爸苦尋見遺體崩潰痛哭

▲ 梨泰院人踩人慘劇中，一名父親收到女兒來電，卻只聽見尖叫聲。

南韓首爾梨泰院周六（29日）晚上舉辦萬聖節活動，不幸發生人踩人意外事故，造成至少154人死亡、逾百人受傷、約3,000人失聯。一名父親收到女兒最後的來電，卻只聽見尖叫聲，他四處苦尋女兒下落，最終再見時只餘下遺體。

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父女再見已永訣

據韓媒《亞洲日報》報道，一名崔姓父親在29日晚上10點33分接到女兒來話，可是電話只傳來尖叫聲，之後訊號中斷，他未能向女兒了解詳情。其後崔父從新聞報道得知梨泰院發生嚴重事故，隨即趕赴現場及漢南洞居民中心，希望能找到女兒的蹤影，可是遍尋不果。

直至30日早上，崔父接到警方來電通知噩耗，女兒已在事件中不幸離世。他趕至東國大學一山醫院，從屍體衣著確認是女兒。他看到愛女遺體後崩潰痛哭，難以接受女兒的死訊。

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19歲少女與母最後對話

此外，有19歲少女成為梨泰院亡魂，她為了跟入伍在即的男友約會，出門前才向55歲母親拿零用錢，母親卻在7小時後接到女兒男友的電話，哭著告訴她愛女死亡的噩耗。愛女出發前與母親的對話，竟然成了最後對話，母女永訣。

據報出事的大多是20多歲的年輕人，事發後梨泰院現場聚集了大批未能聯絡到子女的家長，有父母得悉子女死訊後哭得死去活來，甚至有家屬情緒激動至暈倒，場面令人心酸。

南韓宣布全國哀悼7日，總統尹錫悅表明會徹查事件。行政安全部長稱，無預料當日的人數如此眾多，故未有加派更多警員到梨泰院。

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責任編輯︰王明芳