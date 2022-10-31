【梨泰院人踩人】上傳梨泰院慘劇急症室短片　護士捱轟：仲有時間上字幕

韓國首爾梨泰院發生人踩人慘劇，造成至少154人死亡。當地一名急症室男護士，在患者被送到醫院後，錄影上傳成Vlog，自拍稱「真的很遺憾」，引起大批網民狠批沒職業道德，還有時間上字幕。

一名twitter網友上傳3張影片截圖，狠批：「這人竟然拍這次梨泰院慘案上傳成Vlog」。

從其截圖可見，第一張圖為急診室畫面，還有字幕寫下「已經第4位被送來的心臟驟停患者」，另外2張則是該名護理師自拍說，「真的很遺憾，沒能拯救所有人」，拍片者被指是首爾大學醫院的急症室護士。

▲ 護士上傳梨泰院慘劇急症室短片。（影片截圖）

該名護士經營YouTube頻道不久，訂閱人數僅39人，遭網友肉搜撻伐後改名並將大頭貼、影片全數刪除，目前訂閱人數逐漸變多已到77人。網友們狠批「竟然還有時間剪接上字幕」、「一定要開除這個人」、「竟然還有心情拍Vlog」、「完全沒有職業道德」、、「喪心病狂」。

該名護士其後以私人影片再曝光影片，並發文表示「為故人祈福」，強調自己原本休假，接到電話緊急去幫忙，有患者的時候並沒有拍攝影片，而是專注於救人，影片剪輯和上字幕是下班後才進行的：「大家都說我是為了點閱率，但我只是希望給大家看醫護人員竭盡全力的過程。」

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責任編輯：羅嘉欣