【家品速報】芬蘭Fatboy潮玩設計創造家品動物園　趣致動物造型變身大自然家居

▲ 來自芬蘭Fatboy的Fatboy Attackie!長椅。（圖片品牌提供）

從來大自然都是設計師最重要的創作靈感之一，時裝設計師會用上動物身上的皮毛作圖案，至於家品設計師就多以動物造型再引伸到產品設計上，以下隨手拈來以動物為創作靈感的家品，全都正在等待你盡快「領養」的有趣項目。

小狗

Fatboy除了可以意指ERROR的肥仔（梁業）外，大家以後可以記下它亦可是一個家品的品牌。來自芬蘭的Fatboy於1998年由設計師Jukka Setala成立，品牌主張生活和樂趣是可以並存的，每一個所推出的單品都希望大人和小朋友，甚至寵物都可以用得上。

圖中這一個大人細路一望都會立即愛上的Fatboy Attackle﹗Bench二人座位大型長椅，用上小狗汽球以作造型，配合耐用的聚乙烯素材製造，因此放在戶外戶內使用均可，加上有不同顏色選擇，最適合童心未泯的人「領養」回家。（$7,580/Homeless）

猴子

時為1972年，有一群年青的西班牙室內設計師決意走在一起，創立了名為BD Barcelona Design的家品品牌，時至今日，品牌的產品已分銷到全球60多個國家，圖中以猴子為造型的Monkey Coat Stand由設計師Jaime Hayon設計。

他說：「有甚麼好得過回到家中，可以看見令你發出微笑的猴子衫架？整個裝飾性混凝土製的造型，就好像猴子等待香蕉從樹上跌下來的模樣。」與此同時，該系到亦推出猴子為造型的茶几和香蕉造型的掛牆鉤，好等你的猴子不愁寂寞。（$19,450/Homeless）

大象

簡單就是美，在這名為Elephant Stool的作品上表露無遺，顧名思義這張櫈子設計靈感來自大象粗壯的腳部，設計師是日本已故的柳宗理（Sori Yanagi），他於1952年設立Yanagi Industrial Design Institute，而Elephant Stool於1954年推出，當時以玻璃纖維製造，而去到2000年則由有著「法國版IKEA」稱號的Habitat推出普及版。

時至今日，生產權落在Vitra身上，應用上工業界最常應用的聚丙烯為素材，無論放置室內或室外均可。（$1,080/vitra. at kapok）

鸚鵡

這一個鸚鵡造型的玻璃花瓶是Nude的出品，品牌來自土耳其伊斯坦堡，由有著超過85年生產玻璃歷史的Sisecam集團創立，而Nude走contemporary的路線為主，不少著名的設計師如Rod Arad都曾經為品牌設計玻璃器皿。

至於圖中的鸚鵡造型玻璃花瓶來出自設計師Tomas Kral手筆，簡單的造型配合流線形的瓶身和對比顏色的瓶口，簡單又耐看。（$2,185/Town House）

鬥魚

談起過百年歷史的水晶品牌，來自法國有數家顯赫的名字，創立於1878年的Daum是其中一員。

品牌最初以生產玻璃製品為主，去到1934年有著重大改變，將玻璃加入鉛而成為水晶，此外，又改良了脫蠟法（一般用於鑄造立體結構相當複雜和常見的模具），令其產品的造型可變得更為繁雜。圖中這一個名為「The Dances of the Fighters 戰之舞」的水晶雕刻，工匠合共花了接近500小時以人手製作，完美地呈現出兩條鬥魚遇上後，展開如扇子般的魚尾準備打鬥的場面，配合清漆銅綠飾面青銅底座，全球限量99件。（$192,000/集雅廊）

獅子

家品是不是真的必須有其實質用途？這一點經常成為大家爭論的問題，但無可否認的是在家中放上一兩件令人會心微笑的家品，的而且確會助你精神為之一振。如果你是這樣的人，那麼就一定要認識Zuny這個品牌。

Zuny來自越南的LDGS Corporation，以生產皮鞋為本，及後於2007年開發這個以有趣小動物造型為主的Zuny系列，大家不要小覷這些脹卜卜的皮製小動物，它們全是設計師與裁縫師傅們經過密?溝通所設計的，在製造上亦摒棄機器大量化生產，務求達致Make your life funny and easy的宗旨。

來自雖然產品以小巧裝飾或紙鎮為主，但亦有生產大型可供坐下來的動物造型傢俬，圖中這頭獅子正是表表者，足夠讓一位成人坐下。（$6,280/Homeless）

產品查詢：集雅廊（2735 0579）、Homeless（3620 3675）、Lane Crawford（2118 3638）、Town House（2375 0002）、vitra. at kapok（2129 0020）

記者：何偉雄