【校長專欄】「輸」比賽不代表失敗 校長：累積經驗成為自己人生的贏家

▲ 劉校長認為，人生不無盡的比賽。

最近收到一封家長來信，令我感動非常。他是我校的家長義工，而他的兒子是本校足球隊成員。在全港小學校際足球比賽中，爸爸更特地請假幫忙帶領學校足球隊出賽。在147支球隊中，我們晉身16強，創下了本校歷年的最佳成績。

在爭奪32強賽事中，我們的對手實力強勁，單看基本面我方獲勝的機會微乎其微。教練指示全隊球員全方位、全時間防守，沒有主動進攻的策略，看似消極，卻是知己知彼下最恰當的打法。面對強大隊伍的進逼，同學努力死守，最後零比零完場。意想不到的，是在互射十二碼下我們學校獲得了最後的勝利。雖不在現場，但我收到報捷的喜訊時，真的感到不可思議和興奮！

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當天作為家長義工的爸爸，原計劃向僱主請假兩小時協助帶領足球隊，並心想踢完這場賽事仍趕得及上班工作。但兒子告訴爸爸：「你請半天假吧！若果大家合力取勝，今天便不用回校上課！」爸爸聽到都半信半疑，到親眼見到作為守門員的兒子，神勇地救出和射入點球後，開心激動的眼淚直奔出來，爸爸更隨即衝進球場與兒子相擁而泣。

在當年受歡迎的漫畫「男兒當入樽」的尾段，主角隊伍在全國錦標賽第二輪賽事中，就要面對連續幾屆的冠軍隊伍，主角們頂著巨大的壓力，超越自己界限，互相合作，在最後一秒把球投進籃中，擊敗皇者獲得勝利。然而，因元氣大傷，他們卻在次圈落敗。這個結局看似氣餒，但有一種遺憾美。同樣，我校在接著的比賽也16強止步，但有了寶貴的體驗，享受過場上的汗水，並能突破自己，可謂雖敗猶榮。

小時候我不喜歡比賽，因為我害怕輸，認為輸等於失敗。但成長中一次又一次經歷，我明白贏和輸只是游戲規則中衍生的必然結果，本身並沒有褒與貶的含意。勝出固然開心，但所有失敗的故事都是毫無意義嗎？那些奮鬥到最後的人的故事沒有價值嗎？相比勝負，比賽的過程、參賽者的準備和心態，才是最值得回味的。

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我們都希望自己的子女，無論在考試或比賽中成為「第一」，然而「第一」只有一名。我反而期望小朋友從小學習「輸」，並且明白「輸」不代表自己失敗，只是在當下有別人比自己表現得更好。從經驗中認識自己的弱點、反覆操練，積極裝備自己，便能增加獲勝機會。

現實是，也許你永遠不能在某個比賽上奪冠，但不用灰心，人生有無盡的「比賽」，當中一場最重要的比賽，是與「昨天的我」比拼。這場比賽有趣的地方是，它天天都有頒獎，當「今天的我」比「昨天的我」更好就能得勝，而這些獎牌累積起來，是一份對自我的肯定和欣賞。願我們努力面前，在自己的賽道上發熱發亮，成為更好的自己、自己人生的贏家。

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