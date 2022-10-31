【類鼻疽】白田邨地盤10人抗體呈陽性　林緯遜：相信與地盤泥土污染有關

▲ 香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜。（資料圖片）

衞生防護中心早前為白田邨重建地盤26名患有慢性疾病的工作人員進行類鼻疽血清測試，其中10人對類鼻疽菌抗體呈陽性。香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜今早（31日）在電台節目指，類鼻疽的潛伏期可長達數月，有些極端個案潛伏期甚或達數年，認為要再觀察一段時間，才知道會否再有相關個案。他又指，相信個案與地盤泥土受污染關係頗大。

香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜在電台節目《千禧時代》表示，接觸到類鼻疽菌未必會致病，要視乎身體狀況、接觸感染途徑及細菌量等。他續指，類鼻疽菌的潛伏期可達數月，有些極端個案甚至可長達數年，相信或有一定數量患者感染後並無徵狀，現時仍要觀察一段時間，才知道白田邨地盤會否再有相關個案。

林緯遜表示，相信個案與地盤泥土受感染有關，就近日有報道指有類鼻疽康復的地盤工人曾以地下水洗漱，他直指行為「絕對高危」，因類鼻疽菌特別活躍於地下30至60厘米、相對較底層的泥層，但暴風雨後，類鼻疽菌有機會捲上地面污染水源，呼籲大眾要避免飲用或洗漱。

【TOPick診症室】前列腺肥大影響小便功能 「水蒸氣」治療減副作用

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：江麗盈