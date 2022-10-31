【塌樹意外】地政總署：8月接到梧桐寨村塌樹投訴　對延誤處理事件致歉

▲ 林錦公路梧桐寨20呎大樹倒塌壓墳頭。

大埔林錦公路梧桐寨周五（28日）發生榻樹意外，一名男子惜終告不治。地政總署今日（31日）表示，承認塌樹屬署方管理，曾收過村民投訴，並評估樹木屬高風險，但承辦商和署方均延誤處理，署長黎志華對事件致歉。

地政總署署長黎志華接受電台訪問時指，梧桐寨村村長8月曾致電1823投訴樹木有風險，署方在8月22日通知承辦商跟進，承辦商一星期後到場視察，判斷該樹木已枯死，但毋須即時移除，按照機制承辦商要在視察後3日向署方提交報告，部門曾於9月中及本月初催促承辦商，但對方直至上星期五黃昏，即意外發生後才交報告，認為延誤是不可接受，署方會追究責任，視乎個案嚴重程度，終止有關承辦商投標會是選項之一。

對於上星期的塌樹致命事件，我和我的同事都很難過，想對死者家人致深切慰問。對於部門和承辦商在處理投訴出現延誤，我們深表歉意。8月22日，我們曾經通知承辦商處理(相關樹木)，根據承辦商給我們報告，8月29日到場視察過這棵樹，當時判斷是一棵枯死的樹，屬高風險，需要移除，但不是要即時移除。對於承辦商直到上周五交報告，處理出現延誤，我們覺得不能接受

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責任編輯：余思嵐