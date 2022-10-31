【注意安全】23歲女子醉酒被帶到大廈梯間　30歲男子涉非禮拍不雅影片被捕

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正值萬聖節，出門消遣要注意安全。一名23歲女子日前在中環雲咸街醉酒，其友人報案，警方翻查附近閉路電視片段，在雲咸街一棟大廈梯間發現女事主和一名30歲男子，並在該男子手機發現涉案不雅影片。該名男子被拘捕，女事主送院檢查。

警方於10月30日凌晨4時許接隨報案，指其女友人在中環雲咸街醉酒後失去蹤影，無法聯絡對方。警方翻查附近閉路電視片段後，在雲咸街一棟大廈梯間發現女事主和一名30歲男子。

經初步調查，警方懷疑該男子見女事主醉酒失去知覺，將她帶到雲咸街一棟大廈梯間。警方該男子的手提電話發現不雅影片，以涉嫌「非禮」及「非法拍攝或觀察私密部位」罪名拘捕該名男子。

警方提醒市民，外出消遣最好結伴同行，同時要注意安全及小心保管財物。

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責任編輯：江麗盈