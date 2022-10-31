【兩地通關】盧文端：內地疑恢復多條國際航線為放寬信號　料對香港放寬入境檢疫限制循序漸進

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中共二十大對香港的未來發展引起高度關注和熱烈討論。全國僑聯副主席盧文端今日（31日）表示，二十大後內地放寬入境檢疫限制是必然趨勢。

盧文端在報章撰文指，港人關心的二十大之後內地放寬入境檢疫限制的問題，我想這是一個必然趨勢，內地航空公司計劃10月底恢復多條國際航線就是一個信號，因為這是國家復蘇經濟、構建開放新格局、實現國際國內「雙循環」的需要。中央支持香港大幅放寬入境檢疫限制對疫情的影響及走向，實際上已經發揮了先行先試的作用，為內地提供了重要參考。香港舉辦國際金融領袖投資峰會，採取方便海外與會嘉賓的檢疫限制安排，也為內地提供了借鑑。相信香港市民所期待的內地放寬入境檢疫限制安排，會慢慢循序漸進、按部就班出台。

他又提到在二十大報告全文，專門講支持香港的3點內容中，第一點就是支持發展經濟、改善民生、破解矛盾和問題，這表明中央高度重視香港的經濟民生，尤其是普通市民的安居樂業問題。在中央推動和支持下，公屋的興建會大大加快。筆者相信，如果香港希望中央像幫助香港高速興建方艙醫院那樣，請求中央安排央企為香港援建公屋，中央也一定會大力支持，相信央企亦會有心有力熱心參與，為香港的社會民生作出更大承擔。

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責任編輯：余思嵐