  • 26°C
香港時間 : 20221031日 (週一) 12:13
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 梨泰院人踩人 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【兩地通關】盧文端：內地疑恢復多條國際航線為放寬信號　料對香港放寬入境檢疫限制循序漸進

社會 11:19 2022/10/31

分享：

分享：

熱門 梨泰院人踩人 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

(資料圖片)

中共二十大對香港的未來發展引起高度關注和熱烈討論。全國僑聯副主席盧文端今日（31日）表示，二十大後內地放寬入境檢疫限制是必然趨勢。

盧文端在報章撰文指，港人關心的二十大之後內地放寬入境檢疫限制的問題，我想這是一個必然趨勢，內地航空公司計劃10月底恢復多條國際航線就是一個信號，因為這是國家復蘇經濟、構建開放新格局、實現國際國內「雙循環」的需要。中央支持香港大幅放寬入境檢疫限制對疫情的影響及走向，實際上已經發揮了先行先試的作用，為內地提供了重要參考。香港舉辦國際金融領袖投資峰會，採取方便海外與會嘉賓的檢疫限制安排，也為內地提供了借鑑。相信香港市民所期待的內地放寬入境檢疫限制安排，會慢慢循序漸進、按部就班出台。

他又提到在二十大報告全文，專門講支持香港的3點內容中，第一點就是支持發展經濟、改善民生、破解矛盾和問題，這表明中央高度重視香港的經濟民生，尤其是普通市民的安居樂業問題。在中央推動和支持下，公屋的興建會大大加快。筆者相信，如果香港希望中央像幫助香港高速興建方艙醫院那樣，請求中央安排央企為香港援建公屋，中央也一定會大力支持，相信央企亦會有心有力熱心參與，為香港的社會民生作出更大承擔。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【天氣報告】天文台：本港風勢今晚進一步增強　或下午4時至7時改發三號強風信號【不斷更新】
今日 08:54
【天氣報告】天文台：本港風勢今晚進一步增強　或下午4時至7時改發三號強風信號【不斷更新】
【交通意外】九龍城3車疑相撞　3人受傷送院治理
今日 09:22
【交通意外】九龍城3車疑相撞　3人受傷送院治理
【連環爆竊】西貢金璧花園兩單位遇竊　共失逾85萬元珠寶首飾外幣
今日 09:36
【連環爆竊】西貢金璧花園兩單位遇竊　共失逾85萬元珠寶首飾外幣
【澳門天氣】氣象局：今晚發三號風球機會高　料周三晚間至周四初時發八號風球機會中等
今日 11:43
【澳門天氣】氣象局：今晚發三號風球機會高　料周三晚間至周四初時發八號風球機會中等
【塌樹意外】地政總署：8月接到梧桐寨村塌樹投訴　對延誤處理事件致歉
今日 10:49
【塌樹意外】地政總署：8月接到梧桐寨村塌樹投訴　對延誤處理事件致歉
【兩地通關】盧文端：內地疑恢復多條國際航線為放寬信號　料對香港放寬入境檢疫限制循序漸進
今日 11:19
【兩地通關】盧文端：內地疑恢復多條國際航線為放寬信號　料對香港放寬入境檢疫限制循序漸進

你可能感興趣

【天氣報告】天文台：本港風勢今晚進一步增強　或下午4時至7時改發三號強風信號【不斷更新】
今日 08:54
【天氣報告】天文台：本港風勢今晚進一步增強　或下午4時至7時改發三號強風信號【不斷更新】
【交通意外】九龍城3車疑相撞　3人受傷送院治理
今日 09:22
【交通意外】九龍城3車疑相撞　3人受傷送院治理
【連環爆竊】西貢金璧花園兩單位遇竊　共失逾85萬元珠寶首飾外幣
今日 09:36
【連環爆竊】西貢金璧花園兩單位遇竊　共失逾85萬元珠寶首飾外幣
出入境管制 疫情 中國共產黨 社會民生 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
12:05 2022/10/28
【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
14:03 2022/10/26
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾
11:47 2022/10/29
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾