  • 26°C
香港時間 : 20221031日 (週一) 12:13
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 梨泰院人踩人 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【南韓人踩人】蘭桂坊協會指事件反映公眾活動安全的重要性　已與警方加強聯絡

社會 11:08 2022/10/31

分享：

分享：

熱門 梨泰院人踩人 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

（陳國峰攝）

首爾梨泰院的人踩人事故造成逾200死傷，蘭桂坊協會總監張素媚表示，事件提醒舉辦公眾活動時安全的重要性，協會就事件與警方加強聯絡管理現場。

張素媚今日（31日）在港台節目上表示，蘭桂坊現場設有行之有效的人流管制措施，包括舉行活動前會封路，將蘭桂坊轉為行人專用區，避免人車爭路，採取單向人流管制，亦會由警方管理現場，根據人流情況，分階段實施封路。現場亦有緊急通道，遇到緊急情況，可以進行救援工作，並設立救護站。

她指出，這幾天感受到萬聖節的濃烈氣氛，不少年輕人打扮成不同造型進場，而昨日的人流相對周六少，可能與翌日要返工返學有關，預料今晚的人流會與昨晚相若。

周四起解除餐飲及酒吧等表列處所營業時間限制，張素媚表示歡迎，但現階段表列處所仍有許多限制，進入酒吧要出示快測陰性結果，亦有75%入座率的限制等，希望隨著疫情漸趨穩定，可以盡快復常，放寬社交距離限制。

【TOPick診症室】新手媽媽無徵兆突患大腸癌4期　醫生解構最常被忽略身體警號

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜

相關文章

【梨泰院人踩人】上傳梨泰院慘劇急症室短片　護士捱轟：仲有時間上字幕
今日 10:49
【梨泰院人踩人】上傳梨泰院慘劇急症室短片　護士捱轟：仲有時間上字幕
【梨泰院人踩人】26歲日模富川芽生證實罹難　父親致電驚獲警方噩耗
今日 10:35
【梨泰院人踩人】26歲日模富川芽生證實罹難　父親致電驚獲警方噩耗
【注意安全】23歲女子醉酒被帶到大廈梯間　30歲男子涉非禮拍不雅影片被捕
今日 10:59
【注意安全】23歲女子醉酒被帶到大廈梯間　30歲男子涉非禮拍不雅影片被捕

你可能感興趣

【梨泰院人踩人】上傳梨泰院慘劇急症室短片　護士捱轟：仲有時間上字幕
今日 10:49
【梨泰院人踩人】上傳梨泰院慘劇急症室短片　護士捱轟：仲有時間上字幕
【梨泰院人踩人】26歲日模富川芽生證實罹難　父親致電驚獲警方噩耗
今日 10:35
【梨泰院人踩人】26歲日模富川芽生證實罹難　父親致電驚獲警方噩耗
【注意安全】23歲女子醉酒被帶到大廈梯間　30歲男子涉非禮拍不雅影片被捕
今日 10:59
【注意安全】23歲女子醉酒被帶到大廈梯間　30歲男子涉非禮拍不雅影片被捕
萬聖節 蘭桂坊 疫情 首爾 南韓 餐飲 酒吧

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
12:05 2022/10/28
【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
14:03 2022/10/26
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾
11:47 2022/10/29
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾