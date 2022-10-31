【南韓人踩人】蘭桂坊協會指事件反映公眾活動安全的重要性　已與警方加強聯絡

▲ （陳國峰攝）

首爾梨泰院的人踩人 事故造成 逾200死傷， 蘭桂坊協會總監張素媚表示，事件提醒舉辦公眾活動時安全的重要性，協會就事件與警方加強聯絡管理現場。

張素媚今日（31日）在港台節目上表示，蘭桂坊現場設有行之有效的人流管制措施，包括舉行活動前會封路，將蘭桂坊轉為行人專用區，避免人車爭路，採取單向人流管制，亦會由警方管理現場，根據人流情況，分階段實施封路。現場亦有緊急通道，遇到緊急情況，可以進行救援工作，並設立救護站。

她指出，這幾天感受到萬聖節的濃烈氣氛，不少年輕人打扮成不同造型進場，而昨日的人流相對周六少，可能與翌日要返工返學有關，預料今晚的人流會與昨晚相若。

周四起解除餐飲及酒吧等表列處所營業時間限制，張素媚表示歡迎，但現階段表列處所仍有許多限制，進入酒吧要出示快測陰性結果，亦有75%入座率的限制等，希望隨著疫情漸趨穩定，可以盡快復常，放寬社交距離限制。

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記者：陳麗娜