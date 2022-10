【新品速報】Shake Shack x LANE EIGHT限量運動鞋　ifc設運動健身環節+DJ現場表演

▲ Shake ShackXLANE EIGHT推出限量聯乘運動鞋。(圖片由品牌提供)

Shake Shack為慶祝品牌進駐香港四週年,與本地運動品牌LANE EIGHT合作,攜手推出既環保又型格的限量版運動鞋,今年亦是LANE EIGHT於香港成立的第四年,為今次合作帶來雙倍意義及快樂,希望可以為客人帶來更好的體驗,決定聯手打造是次的合作。

本次品牌聯乘主角Shake Shack X LANE EIGHT Trainer AD 1s(港幣980元),由即日起至11月5日正式發售。這雙Shake Shack X LANE EIGHT 高性能運動鞋適合不同活動,為大家帶來舒適的穿著體驗。 LANE EIGHT指鞋子由100%全素環保物料製成,不含任何動物成分物料。是次限量聯乘運動鞋以白色鞋身配搭Shake Shack標誌性綠色鞋帶,隨鞋更附送鞋帶配飾,包括Shake Shack的漢堡、奶昔及薯條圖案。

為慶祝本次聯乘,Shake Shack將於11月5日在ifc空中花園舉行派對,於不同時段進行各式運動健身環節,包括由Mason Tse帶領的高強度間歇訓練(HIIT)、及Aileen Wong的拳擊訓練。想放鬆的大家,亦可參加由Siena Tsang帶來的日落瑜珈。運動後更可前往ifc Shake Shack門店,一嚐一天限定的Kiwi Sea Salt Lemonade補充水分,搭配健康的的Bunless Burger。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

派對當日設有全天候DJ現場表演,讓參加者可沉醉在歡樂氣氛及音樂中,運動後,更可於現場享受由Brooklyn Brewery提供的冰涼啤酒!

成功購買Shake Shack x LANE EIGHT Trainer AD 1s的大家,或其他有興趣參加運動環節的人士,可前往現場享受ifc空中花園派對。首50位蒞臨ifc空中花園派對的朋友,更可獲得獨家限量Shake Shack X LANE EIGHT 周邊商品及享用Shake Shack美食!

訂購Shake Shack x LANE EIGHT Trainer AD 1請按此。

健身課堂預約網址請按此。

課堂時間及內容:

10:15-11am - Barre with Coco Wong

11:15am-12nn - HIIT x Conditioning with Mason Tse

2-2:45pm - HIIT Party with Jacqui Shek

3:15-4pm - Box on The Beat with Aileen Wong

4:30-5:15pm - Full Body Cross Training with Calvin Au Yeung

5:45-6:30pm - Sundown Yoga with Siena Tsang

hket App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

Follow TOPick ig 獎賞優先搶:https://www.instagram.com/topick_hket

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報:https://bit.ly/3bebLM2

hket App儲積分換獎賞:https://bit.ly/3ClEy1R

責任編緝:蕭雅文